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30 de agosto de 2026

A 110 AÑOS DEL RESCATE DEL PILOTO PARDO: LA YELCHO LLEGÓ A ISLA ELEFANTE PARA SALVAR A LOS 22 EXPEDICIONARIOS

​Este domingo se conmemoran 110 años del rescate de los integrantes de la expedición de Sir Ernest Shackleton, encabezado por el piloto 2° Luis Pardo Villalón a bordo de la escampavía Yelcho.

PILOTO PARDO

Este 30 de agosto se cumplen 110 años desde que la escampavía Yelcho, al mando del piloto 2° Luis Pardo Villalón, llegó hasta la Isla Elefante para rescatar a los 22 integrantes de la expedición de Sir Ernest Shackleton, quienes permanecían en el lugar tras el naufragio del Endurance.

Los expedicionarios habían llegado hasta la Isla Elefante luego de que el Endurance quedara atrapado y posteriormente fuera destruido por el hielo en el mar de Weddell. Tras permanecer en la isla en condiciones adversas, Shackleton solicitó ayuda para poder rescatar a los integrantes de su equipo.

Pardo asumió el mando de la Yelcho y la embarcación zarpó desde Punta Arenas rumbo a la Antártica. El 30 de agosto de 1916, la nave logró alcanzar la Isla Elefante y encontrar con vida a los 22 expedicionarios, quienes fueron trasladados a bordo de la embarcación chilena.

El rescate se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia antártica y naval de Chile, y vinculó a Punta Arenas con una operación que tuvo como escenario las aguas y territorios australes.

A 110 años de aquel acontecimiento, el episodio fue recreado recientemente en formato audiovisual mediante inteligencia artificial, en una colaboración con @lafernanda.ai. La propuesta busca acercar a nuevas generaciones la historia del Piloto Pardo y la Yelcho, así como el rescate ocurrido en la Isla Elefante el 30 de agosto de 1916.


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