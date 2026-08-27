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27 de agosto de 2026

UMAG ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS Y EXTIENDE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CAMPUS CENTRAL

​Como medida preventiva, se suspendieron las actividades académicas y administrativas en el Campus Central, disposición que se extenderá durante toda la jornada de este viernes 28 de agosto.

UMAG
La Universidad de Magallanes informa que, durante la tarde de este jueves, se tomó conocimiento de un rayado de carácter amenazante en uno de los baños de la Facultad de Ingeniería.

Ante esta situación, las autoridades universitarias activaron inmediatamente los protocolos establecidos, coordinando la presencia de Carabineros de Chile para realizar las diligencias y evaluaciones de seguridad correspondientes.

Como medida preventiva, se suspendieron las actividades académicas y administrativas en el Campus Central, disposición que se extenderá durante toda la jornada de este viernes 28 de agosto.

Durante esta jornada, los funcionarios y funcionarias del Campus Central realizarán sus labores mediante teletrabajo.
Asimismo, la Universidad iniciará los procedimientos disciplinarios correspondientes, de acuerdo con la normativa institucional vigente, una vez recabados los antecedentes necesarios.

Cualquier información sobre la reanudación de las actividades presenciales será comunicada oportunamente por los canales oficiales de la Universidad.


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