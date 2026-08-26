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26 de agosto de 2026

MÁS DE 100 PERSONAS DISFRUTARON CONCIERTO DE EXCELENCIA DE FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE EN PUERTO NATALES

​La presentación reunió piano, violín y violonchelo en el Hall del Espacio Cultural Natalis, en una jornada que acercó la música clásica a la comunidad y marcó el cierre de una semana de conciertos por la región de Magallanes.

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El sábado 22 de agosto, a las 19:00 horas, en el Hall del Espacio Cultural Natalis de Puerto Natales, se realizó el concierto de la Fundación Pianos para Chile, actividad organizada en colaboración con la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, que convocó a más de 100 personas para disfrutar de una presentación de música clásica interpretada por destacados artistas nacionales y regionales.

El encuentro, de carácter íntimo y con invitación abierta a la comunidad, contó con la participación de Alexandros Kosakos en piano, Ivanka Milosevic en violín y Cristian López en violonchelo, músico regional perteneciente al Conservatorio de la Universidad de Magallanes. Durante una hora, el público asistente pudo disfrutar de un programa dedicado a importantes compositores como Johannes Brahms y Pablo de Sarasate.

El concejal Alejandro Cárdenas valoró la realización del concierto y destacó el aporte de este tipo de instancias al desarrollo cultural de la comuna. "Gratamente disfrutamos, un grupo de gente de Puerto Natales, en este espacio cultural, de un tremendo show artístico de piano, violín y violonchelo. Da gusto cuando se trae este tipo de actividades, porque enaltece todo lo que es cultura. Hay que felicitar a la Corporación de Cultura, gracias a su director, don Jorge Vergara, que lograron recibir a estos artistas y que están participando por noveno año en la región", señaló.

Por su parte, Alexandros Kosakos, pianista de la Fundación Pianos para Chile, expresó su satisfacción por volver a presentarse en Puerto Natales y destacó la recepción del público. "Estamos muy contentos de estar en este Centro Cultural Natalis, que es tan lindo y con tan buena acústica. Acabamos de terminar el concierto y agradecemos a la municipalidad, a las autoridades de cultura y turismo por permitirnos volver a este lugar que ya habíamos visitado hace algunos años. Fue un concierto precioso, con un marco de público realmente muy grande que repletó esta sala", indicó.

El músico agregó que la fundación espera regresar a la comuna durante el próximo año, cuando cumplan una década de giras por la región de Magallanes. "Nos quedamos con la felicidad de haber vuelto a Puerto Natales y esperamos volver para hacer actividades en beneficio de la cultura del país y reencontrarnos con el público natalino", sostuvo.

La violinista Ivanka Milosevic también destacó el recibimiento del público y el cariño especial que mantiene por la ciudad. "Es un agrado tocar, un agrado el recibimiento del público, así que nos vamos más que felices. Cerramos hoy una semana de conciertos, con presentaciones en Porvenir, Puerto Williams, Punta Arenas y finalmente acá en Puerto Natales, una ciudad a la que le tengo un especial cariño", expresó.

La positiva recepción también fue valorada por quienes asistieron al concierto. Danilo Silva, parte del público presente, agradeció la posibilidad de contar con este tipo de actividades en la ciudad. "Me pareció espectacular. Se agradece que tengamos un espacio donde se comparta este estilo de música, que quizás no vemos generalmente en la ciudad, con instrumentos clásicos. La comunidad natalina siempre está presente y nos pudimos acomodar para disfrutar de este concierto. Ojalá sigamos teniendo actividades como esta acá en la ciudad", comentó.

En la misma línea, Yocelyn, asistente al concierto, calificó la jornada como una experiencia significativa para la comunidad. "Maravilloso. Este tipo de presentaciones no son muy comunes en Puerto Natales, así que es una tremenda oportunidad para conocer músicos de excelencia y calidad. Esto es como una caricia para el alma; ellos como intérpretes son maravillosos. Se notó que todo el mundo disfrutó, porque estaba muy lleno y todos estaban felices", señaló.

La presencia de estos destacados músicos en Puerto Natales constituye una valiosa oportunidad para descentralizar el acceso a expresiones artísticas de excelencia, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con la música, la cultura y las artes.

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PUERTO WILLIAMS DISFRUTÓ CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA A CARGO DE LA FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE

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