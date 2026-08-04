CORO CROATA DE PUNTA ARENAS INVITA A CONCIERTO GRATUITO "CANCIONES CON HISTORIAS DE MUJER" ESTE MARTES 11 DE AGOSTO

El Coro Croata de Punta Arenas invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva presentación musical titulada "Canciones con Historias de Mujer", un concierto que pondrá en escena un repertorio inspirado en relatos y experiencias femeninas, interpretado por una de las agrupaciones corales más representativas de la capital regional.

La actividad se realizará el martes 11 de agosto de 2026, a partir de las 19:30 horas, en el Espacio Cultural Biblioteca Municipal N°114 "Carmen H. de López", ubicado en calle Cancha Rayada N°0346, en el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas.

El concierto será dirigido por el músico magallánico Jorge Sharp Galetovic, quien encabeza el trabajo artístico del Coro Croata de Punta Arenas, invitando al público a vivir una experiencia musical marcada por la sensibilidad, la historia y la riqueza del canto coral.

La presentación contará con entrada abierta y gratuita, permitiendo que personas de todas las edades puedan acceder a esta propuesta cultural sin costo, fortaleciendo el vínculo entre la música, el patrimonio coral y la comunidad.

Desde la organización extendieron la invitación a vecinos y familias de Punta Arenas a participar de esta jornada, que busca ofrecer un espacio de encuentro en torno a la música y destacar, a través del repertorio seleccionado, diversas historias de mujeres expresadas mediante el canto coral.





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