Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

4 de agosto de 2026

CORO CROATA DE PUNTA ARENAS INVITA A CONCIERTO GRATUITO "CANCIONES CON HISTORIAS DE MUJER" ESTE MARTES 11 DE AGOSTO

La presentación se realizará el martes 11 de agosto, a las 19:30 horas, en la Biblioteca Municipal N°114 "Carmen H. de López", con entrada gratuita.

cancioneshistoriamujerpuq

El Coro Croata de Punta Arenas invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva presentación musical titulada "Canciones con Historias de Mujer", un concierto que pondrá en escena un repertorio inspirado en relatos y experiencias femeninas, interpretado por una de las agrupaciones corales más representativas de la capital regional.

La actividad se realizará el martes 11 de agosto de 2026, a partir de las 19:30 horas, en el Espacio Cultural Biblioteca Municipal N°114 "Carmen H. de López", ubicado en calle Cancha Rayada N°0346, en el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas.

El concierto será dirigido por el músico magallánico Jorge Sharp Galetovic, quien encabeza el trabajo artístico del Coro Croata de Punta Arenas, invitando al público a vivir una experiencia musical marcada por la sensibilidad, la historia y la riqueza del canto coral.

La presentación contará con entrada abierta y gratuita, permitiendo que personas de todas las edades puedan acceder a esta propuesta cultural sin costo, fortaleciendo el vínculo entre la música, el patrimonio coral y la comunidad.

Desde la organización extendieron la invitación a vecinos y familias de Punta Arenas a participar de esta jornada, que busca ofrecer un espacio de encuentro en torno a la música y destacar, a través del repertorio seleccionado, diversas historias de mujeres expresadas mediante el canto coral.



LANZAMIENTO DE TALLERES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (SEGUNDO SEMESTRE) (9)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES SUBE AL 6.9% Y EVIDENCIA ESTANCAMIENTO EN MATERIA LABORAL

Leer Más

Si bien Magallanes continúa exhibiendo indicadores destacados de participación (69,0%) y ocupación (64,3%) que la mantienen en los puestos de vanguardia a nivel nacional, los datos confirman una desaceleración en el dinamismo del mercado laboral regional.

Si bien Magallanes continúa exhibiendo indicadores destacados de participación (69,0%) y ocupación (64,3%) que la mantienen en los puestos de vanguardia a nivel nacional, los datos confirman una desaceleración en el dinamismo del mercado laboral regional.

puntaarenas
nuestrospodcast
directorassm

VERÓNICA YÁÑEZ DEJA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES TRAS DECISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
cancioneshistoriamujerpuq

CORO CROATA DE PUNTA ARENAS INVITA A CONCIERTO GRATUITO "CANCIONES CON HISTORIAS DE MUJER" ESTE MARTES 11 DE AGOSTO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
sernacmagallanes

SERNAC MAGALLANES LLAMA A FORMALIZAR RECLAMOS Y REFORZAR EL USO DE SUS CANALES DE ATENCIÓN "NECESITAMOS QUE LOS CONSUMIDORES HAGAN EL RECLAMO POR LA VÍA INSTITUCIONAL"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
recomendaciones perro fallecimiento

¿QUÉ HACER CUANDO FALLECE UNA MASCOTA? CINCO RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR ESE MOMENTO CON CALMA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250