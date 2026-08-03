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3 de agosto de 2026

EL 50% SON MUJERES: CAPACITACIONES IMPULSADAS POR ENAP BENEFICIAN A CERCA DE 150 PERSONAS EN MAGALLANES

Durante el primer semestre han sido desarrollados ocho cursos en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales.

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​Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Grúa Horquilla, Manipulación de Alimentos y Administración de Bodegas y Logística son algunos de los cursos que Enap ha ejecutado en la Región de Magallanes durante el primer semestre de 2026 en el marco de su programa de capacitaciones, financiado a través de los excedentes de las franquicias tributarias, en modalidad pre-contrato de Sence.

En total, 147 personas han accedido a estos espacios de formación de capital humano, de las cuales 50% son mujeres. “Estamos muy contentos con los resultados que siempre tienen nuestros cursos abiertos y gratuitos para la comunidad. El compromiso es ofrecer alternativas que permitan a las personas de la región adquirir nuevos conocimientos o reforzar los que tienen, promoviendo su ingreso o movilidad en el mundo laboral, especialmente las mujeres, las cuales siempre han tenido especial atención por parte de Enap”, señaló el jefe de Comunidades Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.

En cifras, estos cursos han implicado un desembolso que alcanza los $141 millones y ya están en preparación las próximas ofertas de formación. En las semanas siguientes iniciarán siete nuevos cursos: uno de Manipulación de Alimentos en Puerto Natales; dos cursos para vecinas/os de Porvenir: uno de Guardia de Seguridad y otro de Administración de Bodega; y cuatro en Punta Arenas: Albañilería, Guardia de Seguridad, Soldadura Básica e Instalación de Redes de Agua y Equipos Sanitarios.

“Tratamos de abarcar las capitales provinciales de la región y siempre tenemos una muy alta demanda. A uno de los últimos cursos ofrecidos, Guardia de seguridad, llegaron más de 380 postulaciones, lo que nos alegra, pero también nos compromete aún más para ejecutar un buen proceso de selección que nos permita dar mayores oportunidades a quienes están sin trabajo o bien, buscan avanzar en su desarrollo laboral”, explicó Pacheco.

Finalmente, destacó el impacto que tienen estos cursos de formación de capital humano, permitiendo que muchas personas accedan a un trabajo o inicien un emprendimiento. “Hay cursos que tienen efecto inmediato por la alta demanda que existe a nivel regional, como es el caso de Guardias de Seguridad o Administración de Bodegas. En otros, como Manipulación de Alimentos, algunos encuentran trabajo rápidamente y otros pueden acceder a las acreditaciones correspondientes y fortalecer su emprendimiento, lo que también ha pasado. Eso nos da mucha satisfacción y nos mueve a seguir fortaleciendo este programa”, afirmó el jefe de Comunidades, destacando el trabajo conjunto que realizan con Sence, el Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción y los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), que finalmente ejecutan las capacitaciones.

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