SAN GREGORIO CONCENTRA US$32.400 MILLONES EN PROYECTOS ENERGÉTICOS Y SE POSICIONA COMO POLO ESTRATÉGICO EN MAGALLANES

Un epicentro energético. En pocos años, San Gregorio, una comuna de poco más de 240 habitantes —según el Censo 2024— de la Región de Magallanes, pasó a convertirse en uno de los principales destinos de inversión energética del país, acumulando cerca de US$32.400 millones.

La última señal la dio Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto por US$690 millones para ampliar la producción de hidrocarburos mediante la perforación y fractura hidráulica de 115 pozos.

Con ello, la comuna reúne cuatro grandes iniciativas —tres ligadas al hidrógeno y amoníaco verde y una al petróleo y gas— consolidándose como un polo estratégico donde conviven la transición energética y el fortalecimiento de la producción de combustibles tradicionales.

Los cuatro desembolsos considerados —que suman cerca de US$32.400 millones— corresponden a iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) o en proceso de tramitación, pero ninguna de ellas se encuentra actualmente en construcción.

Los proyectos en carpeta. La mayor inversión anunciada para la comuna corresponde a H2 Magallanes (2025), de TotalEnergies, con un desembolso estimado en US$16.000 millones. El proyecto contempla la construcción de un complejo para producir hidrógeno y amoníaco verde destinado principalmente a la exportación.

Sin embargo, su tramitación enfrenta un escenario complejo: la empresa suspendió la evaluación ambiental para responder los requerimientos, aunque no ha cancelado la iniciativa. De reactivarse la tramitación, la construcción no comenzaría antes de 2027 y la producción se postergaría, al menos, hasta 2030.

Le sigue HNH Energy (2024) —un consorcio integrado por AustriaEnergy, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Ökowind— con una inversión de US$11.000 millones, que busca desarrollar un complejo integrado para la producción y exportación de amoníaco verde a partir de energía eólica. La iniciativa se encuentra en tramitación ambiental y es uno de los proyectos más avanzados de la industria del hidrógeno verde en Magallanes.

A ese grupo se sumó este año Proyecto Acuario, impulsado por Consorcio Austral, que considera un monto de US$4.700 millones para desarrollar un nuevo complejo de producción de amoníaco verde en San Gregorio. El proyecto incorpora parques eólicos, una planta desalinizadora, sistemas de electrólisis e infraestructura portuaria para la exportación.

El más reciente en incorporarse fue el proyecto de ENAP (2026), que ingresó al SEA con una inversión de US$690 millones. A diferencia de las otras iniciativas, enfocadas en combustibles limpios, la estatal busca ampliar la producción de hidrocarburos mediante la perforación y fractura hidráulica de 115 pozos en el bloque Dorado-Riquelme y Manzano, reforzando la producción de gas natural y petróleo en Magallanes.

“Esta inversión refuerza nuestro compromiso con la Región de Magallanes. Sabemos el rol estratégico que cumplimos para el abastecimiento energético y por eso estamos siempre desafiándonos”, señaló el gerente de Exploración y Producción de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante.

Los datos de San Gregorio. Ubicada a unos 180 kilómetros al noreste de Punta Arenas, San Gregorio es una de las comunas menos pobladas de Chile. Según el Censo 2024, cuenta con 241 habitantes, de los cuales 151 son hombres y 90 mujeres, distribuidos en una extensa superficie de 6.883 kilómetros cuadrados.

Su estructura productiva históricamente ha estado vinculada a la ganadería ovina, la producción de hidrocarburos y los servicios asociados a la actividad energética, marcada durante décadas por la presencia de ENAP en la zona.

De acuerdo a datos de la CASEN 2017, San Gregorio registraba una pobreza por ingresos de 1,34% y una pobreza multidimensional de 5,83%, cifras inferiores al promedio nacional de ese período.

La Biblioteca del Congreso Nacional señala que, hasta 2019, los rubros que reunían mayor cantidad de trabajadores eran administración pública y defensa, actividades de alojamiento y servicios de comidas, y transporte y almacenamiento.

Pese a su reducido tamaño poblacional, San Gregorio comenzó en los últimos años a adquirir una relevancia estratégica por sus condiciones naturales y territoriales, transformándose en uno de los principales focos de inversión energética del país.

Entre las principales razones figuran la calidad de sus vientos —considerados entre los mejores del mundo para la generación eólica—, la disponibilidad de extensas superficies de terreno, la cercanía al Estrecho de Magallanes y la existencia de infraestructura energética y logística desarrollada durante décadas por la industria del petróleo y el gas.

Fuente: Ex-ante.cl​