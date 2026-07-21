NUEVOS PROYECTOS DE AMONÍACO Y FORMACIÓN TÉCNICA MARCAN LA HOJA DE RUTA ENERGÉTICA DE MAGALLANES

El fortalecimiento del capital humano, el ingreso de nuevos proyectos de inversión y la diversificación de la matriz energética fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, y el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, durante su participación en el programa Aquí hidrógeno verde, de Polar Comunicaciones.

En la conversación, ambas autoridades analizaron el escenario actual de la industria del hidrógeno verde, respondiendo a las dudas surgidas en torno al ritmo de desarrollo de esta actividad y reafirmando que la estrategia regional continúa avanzando.

El seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, sostuvo que el trabajo del Gobierno está enfocado en mantener el desarrollo de la industria mientras continúan los procesos administrativos y ambientales de los distintos proyectos.







"Lo que estamos haciendo como Gobierno y como Gobierno Regional es principalmente estar encargado de mantener el flujo del hidrógeno verde, buscando también finalizar los procesos que teníamos pendientes, pero no decir que ha muerto. Estamos apurando algunos procesos, estamos finalizando otro, estamos manteniendo las capacidades técnicas profesionales que se están desarrollando, también lo de tecnología y estamos cerrando el proceso."



En esa línea, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la formación de especialistas, valorando la reciente presentación de los resultados de programas de capacitación desarrollados por la Universidad de Magallanes y otras instituciones de educación superior.







"Lo que sacamos a relucir fue el capital humano que se estaba generando, las tecnologías que se desarrollaron en ese periodo de tiempo. Tenemos el piloto de hidrógeno que tiene la Universidad de Magallanes, nació justo con esto. La vinculación que obtuvo la Universidad de Magallanes con el CFT y la Universidad Católica de la Santísima Concepción son proyectos potentes, pero además vinculan no solamente a la región de Magallanes, sino que interactúan con otras regiones."



Pinto enfatizó que la preparación de profesionales debe responder a una política de largo plazo.







"La idea es partir desde los jóvenes que están en el colegio o en los liceos técnicos y que puedan ellos avanzar y poder tener profesionales capacitados. En el momento que la industria madure y adquiera esta musculatura, tengamos empresas ya desarrolladas, ellos puedan ser la base de los cimientos de nuestra región. (...) Tiene que ser transversal a lo largo de los gobiernos."



Asimismo, señaló que la región continúa avanzando hacia una diversificación energética que permitirá ampliar las oportunidades laborales y productivas.







"No podemos decir que vamos a trabajar o vamos a soltar hidrógeno verde, lo estamos evaluando. Hoy día es importante que todo este universo de profesionales que están dando vueltas en la región sepan que estamos preparados para insertarlos en algún momento dentro de este gran mundo."





Economía destaca encadenamiento productivo e infraestructura



Por su parte, el seremi de Economía, Francisco Birke, explicó que el desarrollo de la industria no se limita únicamente a las plantas productoras de hidrógeno o amoníaco, sino que involucra infraestructura logística, conectividad, puertos y nuevas oportunidades para proveedores locales.







"El desarrollo de la industria de hidrógeno verde en la región va más allá de las plantas generadoras de hidrógeno o de amoníaco principalmente. Hay que tener las condiciones habilitantes de conectividad para poder desarrollar la industria en la magnitud que se está deseando."



Birke indicó que el trabajo del Gobierno apunta a entregar las condiciones necesarias para que las inversiones puedan concretarse.







"El propósito que tenemos nosotros es claro. Como Gobierno nosotros tenemos que dar las condiciones necesarias para que los permisos se puedan otorgar y darle la continuidad al desarrollo de la industria en la región."



Respecto de la evolución de los programas impulsados por Corfo, aclaró que estos no desaparecen, sino que se están adaptando al nuevo escenario energético.







"No quiero decir que llegue a su fin, sino que hay una transformación a lo que va a abarcar el programa. El programa principalmente está enfocado directamente al hidrógeno. Hoy día se está gestionando una hoja de ruta más amplia que abarca más temas energéticos y también la transición energética."



En ese contexto, añadió que la finalidad es preparar a las empresas y al ecosistema regional para el momento en que las inversiones comiencen a materializarse.







"Cuando esta industria se empiece a desarrollar o se empiece a materializar la inversión, tengamos las capacidades y los recursos habilitados para poder dar un empuje fuerte al inicio de esta nueva era."





Nuevos proyectos e inversiones



Durante la entrevista, ambas autoridades abordaron además el avance de distintos proyectos vinculados al hidrógeno y al amoníaco verde que actualmente se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Francisco Birke destacó que el proyecto HNH representa una inversión cercana a los US$12 mil millones, mientras que el recientemente ingresado proyecto Acuario considera alrededor de US$4.700 millones.

Sobre este último, Marco Antonio Pinto afirmó que evidencia el interés que mantiene la industria por instalarse en Magallanes.







"Principalmente lo que estamos teniendo en este momento es la posibilidad de tener un segundo proyecto grande que podría estar enmarcado adentro de la misma área que podría estar HNH. (...) La posibilidad de generar trabajo, de generar inversión a futuro y poder dar un crecimiento productivo a la región es potente."



Añadió que las distintas instituciones públicas mantienen un seguimiento permanente de estas iniciativas.







"Economía y Medio Ambiente hemos conversado el proyecto, lo estamos siguiendo porque creemos que es un proyecto que puede tener un buen camino y ser partner en muchas cosas con HNH."





Preparar a las pymes y al capital humano



Finalmente, las autoridades coincidieron en que uno de los principales desafíos es integrar a las pequeñas y medianas empresas al desarrollo de esta nueva industria.

Francisco Birke explicó que la preparación de proveedores regionales permitirá responder a las futuras necesidades del sector.







"El desarrollo de estos proyectos genera una reacción en cadena, un encadenamiento productivo principalmente, porque va activando a otros proveedores y mercados que en la región no hay y tenemos que ser capaces de satisfacer o cumplir con esas necesidades."



En tanto, Marco Antonio Pinto sostuvo que el objetivo es continuar trabajando de manera coordinada entre el sector público, privado y la academia para asegurar que el crecimiento de la industria se traduzca en oportunidades concretas para la región.







"Estamos buscando como ministerio apoyar a toda esta empresa y el desarrollo energético, diversificando la matriz. Estamos trabajando de forma mancomunada no solamente en la parte pública, sino que en la parte privada. Queremos saber cuáles son sus visiones futuras, hacia dónde quieren avanzar productivamente, pero también saber dónde vamos a colocar el capital humano que nosotros tenemos en la región en estos proyectos."

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