ELENCOS CORALES MUNICIPALES CERRARON SU TEMPORADA DE INVIERNO CON EXITOSAS GALAS EN PUNTA ARENAS

Con una alta convocatoria de público, la Municipalidad de Punta Arenas finalizó el ciclo de galas de invierno de sus elencos corales con las presentaciones del Coro del Teatro Municipal y del Coro de Voces Blancas. Ambas actividades se realizaron en el Teatro Municipal José Bohr y permitieron mostrar el trabajo artístico desarrollado durante el año por las agrupaciones estables de la comuna.

La programación comenzó con la undécima gala del Coro del Teatro Municipal, dirigido por Joshua Obilinovic. Bajo el título Canciones de dos mundos, los 35 integrantes del elenco interpretaron un repertorio que incluyó obras corales europeas y latinoamericanas, incorporando música docta, sacra y de raíz folclórica.

La segunda jornada estuvo a cargo del Coro de Voces Blancas, dirigido por Luis Santana Leiva. Los 44 niños, niñas y adolescentes que integran la agrupación presentaron un recorrido musical por distintas décadas, con un repertorio que abarcó desde los años sesenta hasta los dos mil, preparado especialmente para la novena gala del elenco.

Con estas presentaciones concluyó el ciclo coral de invierno organizado por la Municipalidad de Punta Arenas. La programación cultural continuará este domingo 19 de julio con la gala del Ballet Folklórico Municipal, que presentará las obras Cancionero Patagónico, Chiloé y Sentires de Violeta en el Teatro Municipal José Bohr.