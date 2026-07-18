ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES ENTREGA RECOMENDACIONES PARA DENUNCIAR SINIESTROS TRAS EL SISTEMA FRONTAL

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) entregó una serie de recomendaciones para las personas afectadas por el sistema frontal que impacta a distintas zonas del país, con el objetivo de facilitar la denuncia de siniestros y el acceso a las coberturas contempladas en sus seguros. El gremio indicó que lo primero es resguardar la seguridad de las personas y, una vez que las condiciones lo permitan, documentar los daños mediante fotografías o videos antes de iniciar cualquier limpieza o reparación.

El director ejecutivo de la AACH, Marcelo Mosso, señaló que revisar la póliza vigente permite conocer las coberturas, deducibles, exclusiones y plazos asociados al proceso de liquidación. Asimismo, recomendó conservar los comprobantes de gastos relacionados con el siniestro y consultar con la aseguradora o el corredor antes de efectuar reparaciones de mayor envergadura.

La asociación recordó que las personas pueden verificar si mantienen seguros vigentes asociados a su RUT a través del sitio Conoce Tu Seguro, administrado por la Comisión para el Mercado Financiero. También explicó que las coberturas frente a lluvias, viento, inundaciones o aluviones pueden variar según cada póliza, por lo que es importante confirmar previamente las condiciones contratadas.

Respecto del proceso, la AACH indicó que la denuncia del siniestro debe realizarse lo antes posible, considerando que muchas pólizas establecen plazos de entre 48 y 72 horas, aunque algunos contratos contemplan hasta cinco días hábiles. Posteriormente, la aseguradora deberá informar si realizará directamente la evaluación o designará a un liquidador externo, dando inicio al proceso de liquidación e indemnización conforme a la normativa vigente.