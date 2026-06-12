SIAT MAGALLANES REPORTÓ 334 SINIESTROS VIALES EN 2026 Y REFORZÓ RECOMENDACIONES PARA CONDUCIR DURANTE EL INVIERNO

Las cifras regionales de siniestros viales y las recomendaciones para conducir durante el invierno fueron abordadas en una nueva edición de Carabineros al fin del mundo, emitido por Polar Comunicaciones. En el primer bloque participaron el capitán Iván Barrientos Tapia, jefe de la SIAT Magallanes, y Alejandro Velásquez Almonacid, mecánico de la unidad especializada.

Durante el programa se presentó un reporte regional de tránsito que consigna 334 siniestros viales registrados durante 2026 hasta la fecha informada, sin personas fallecidas. Como referencia, el material exhibido señaló que durante 2024 se contabilizaron 942 siniestros viales y 17 fallecidos, mientras que en 2025 se registraron 822 siniestros y 11 personas fallecidas.

Las cifras correspondientes a 2026 representan un registro parcial y no constituyen todavía un cierre anual comparable con los periodos anteriores. En Carabineros al fin del mundo, la SIAT Magallanes destacó la importancia de mantener una conducción preventiva ante la presencia de nieve, escarcha, bajas temperaturas y cambios en las condiciones de las rutas de la región.

El llamado está dirigido tanto a quienes circulan dentro de Punta Arenas como a quienes deben desplazarse por rutas interurbanas. Revisar el estado del vehículo, conducir con mayor precaución y mantenerse atento a las condiciones del camino son medidas especialmente relevantes durante los meses de invierno en Magallanes.

En el segundo bloque, la subteniente María Ignacia Araya, oficial de enlace de la Escuela de Carabineros, entregó información sobre el proceso de postulación a la Escuela de Oficiales. La conversación permitió orientar a jóvenes interesados en conocer esta alternativa de formación institucional y proyectar una carrera vinculada al servicio público y la seguridad de la comunidad.

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