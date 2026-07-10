ASPIRANTES A OFICIAL Y ENCARGADO DE POSTULACIONES EXPLICARON EL PROCESO DE INGRESO A CARABINEROS EN MAGALLANES

El proceso de admisión, la formación institucional y las experiencias de quienes decidieron iniciar una carrera en Carabineros de Chile fueron abordados en el capítulo 13 de la segunda temporada de Carabineros al Fin del Mundo.

En el primer bloque participaron los aspirantes a oficial Jezabel Lira Aros y Alejandro Castillo Álvarez, quienes dieron a conocer las características de los escalafones de Intendencia y de Orden y Seguridad, sus principales funciones y las diferencias existentes en sus respectivos procesos formativos.

Los invitados también relataron cómo fue su primer año en la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, donde cumplen un régimen de internado y una formación que se extiende durante cuatro años. Además, repasaron las distintas etapas del proceso de admisión, desde la inscripción hasta el ingreso a la institución.

Durante la conversación explicaron las motivaciones personales y familiares que influyeron en su decisión de incorporarse a Carabineros de Chile y entregaron un mensaje a los jóvenes de Magallanes que se encuentran evaluando la posibilidad de postular.

En el segundo bloque participó el suboficial mayor José Muñoz Opazo, quien se encuentra a cargo de la Oficina de Postulaciones, dependiente de la Primera Comisaría de Punta Arenas, mientras el suboficial mayor Samuel Cifuentes se recupera de complicaciones de salud.

Muñoz repasó su trayectoria institucional y abordó el vínculo desarrollado con postulantes, colegios y regimientos de la región. También explicó los principales desafíos que enfrentan las personas que realizan el proceso desde Magallanes y analizó los posibles beneficios que tendría la futura implementación de una Escuela de Formación de Carabineros en Punta Arenas.

El programa también recordó el cierre de la visita de la Cápsula del Tiempo a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, actividad simbólica que marcó el inicio oficial de las acciones conmemorativas por el centenario institucional.









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