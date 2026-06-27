CARABINEROS REFUERZA LA SOBERANÍA Y EL TRABAJO COMUNITARIO EN LOS DESTACAMENTOS FRONTERIZOS DE TIERRA DEL FUEGO

Las labores de vigilancia fronteriza, patrullajes de soberanía y el vínculo permanente con las comunidades aisladas de la Isla Grande de Tierra del Fuego fueron abordados en una nueva edición de Carabineros al fin del mundo, espacio de Polar Comunicaciones que recorrió en terreno las tenencias de San Sebastián y Cerro Sombrero, mostrando el trabajo que desarrolla Carabineros en uno de los sectores más australes de la región de Magallanes.

Durante el recorrido, el jefe de la Tenencia San Sebastián, teniente Pablo Soto, explicó que la unidad mantiene una planificación permanente para supervisar los hitos fronterizos bajo su jurisdicción, adaptando los patrullajes a las complejas condiciones climáticas y geográficas del territorio. Asimismo, destacó el compromiso del personal que presta servicio en una zona donde las bajas temperaturas, la nieve y el aislamiento forman parte de la labor cotidiana.

En Carabineros al fin del mundo, el teniente coronel Ítalo Ovadilla, subprefecto fronterizo, señaló que estas visitas permiten conocer en terreno las necesidades de los destacamentos para mejorar la planificación, la seguridad del personal y los medios logísticos utilizados en los patrullajes. La autoridad resaltó que la experiencia en terreno contribuye a fortalecer el trabajo profesional que se realiza en la extensa frontera de la región de Magallanes.

La jornada también incluyó una visita a la Tenencia Cerro Sombrero, donde el teniente Juan Salinas abordó el rol que cumple la unidad tanto en el resguardo de la soberanía como en el apoyo diario a la comunidad de Primavera. Entre sus funciones destacan los patrullajes preventivos, el contacto con estancieros, la coordinación con otras instituciones y la prestación de servicios del Registro Civil, reforzando la presencia del Estado en una zona estratégica para Magallanes. La experiencia fue compartida con la audiencia a través de Carabineros al fin del mundo por Polar Comunicaciones.





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