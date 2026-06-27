Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

27 de junio de 2026

CARABINEROS REFUERZA LA SOBERANÍA Y EL TRABAJO COMUNITARIO EN LOS DESTACAMENTOS FRONTERIZOS DE TIERRA DEL FUEGO

Carabineros al fin del mundo

CARABINEROS

Las labores de vigilancia fronteriza, patrullajes de soberanía y el vínculo permanente con las comunidades aisladas de la Isla Grande de Tierra del Fuego fueron abordados en una nueva edición de Carabineros al fin del mundo, espacio de Polar Comunicaciones que recorrió en terreno las tenencias de San Sebastián y Cerro Sombrero, mostrando el trabajo que desarrolla Carabineros en uno de los sectores más australes de la región de Magallanes.

Durante el recorrido, el jefe de la Tenencia San Sebastián, teniente Pablo Soto, explicó que la unidad mantiene una planificación permanente para supervisar los hitos fronterizos bajo su jurisdicción, adaptando los patrullajes a las complejas condiciones climáticas y geográficas del territorio. Asimismo, destacó el compromiso del personal que presta servicio en una zona donde las bajas temperaturas, la nieve y el aislamiento forman parte de la labor cotidiana.

En Carabineros al fin del mundo, el teniente coronel Ítalo Ovadilla, subprefecto fronterizo, señaló que estas visitas permiten conocer en terreno las necesidades de los destacamentos para mejorar la planificación, la seguridad del personal y los medios logísticos utilizados en los patrullajes. La autoridad resaltó que la experiencia en terreno contribuye a fortalecer el trabajo profesional que se realiza en la extensa frontera de la región de Magallanes.

La jornada también incluyó una visita a la Tenencia Cerro Sombrero, donde el teniente Juan Salinas abordó el rol que cumple la unidad tanto en el resguardo de la soberanía como en el apoyo diario a la comunidad de Primavera. Entre sus funciones destacan los patrullajes preventivos, el contacto con estancieros, la coordinación con otras instituciones y la prestación de servicios del Registro Civil, reforzando la presencia del Estado en una zona estratégica para Magallanes. La experiencia fue compartida con la audiencia a través de Carabineros al fin del mundo por Polar Comunicaciones.



seremienergia

SEREMI DE ENERGÍA FUE AGREDIDO Y AMEDRENTADO AL INTENTAR DENUNCIAR INCIVILIDADES EN UN ESPACIO PÚBLICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU FINALIZÓ MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO SAN IGNACIO 3 EN PUNTA ARENAS CON INVERSIÓN DE MÁS DE $452 MILLONES

Leer Más

​El proyecto benefició a 100 familias mediante el recambio de ventanas por termopanel, mejoras en áreas comunes y la reposición de canaletas, a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

​El proyecto benefició a 100 familias mediante el recambio de ventanas por termopanel, mejoras en áreas comunes y la reposición de canaletas, a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

mejoramiento san ignacio 3 1
nuestrospodcast
Minvu postulación

MINVU ANUNCIA APERTURA DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2026: POSTULACIONES COMENZARÁN EL 7 DE JULIO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CARABINEROS

CARABINEROS REFUERZA LA SOBERANÍA Y EL TRABAJO COMUNITARIO EN LOS DESTACAMENTOS FRONTERIZOS DE TIERRA DEL FUEGO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
arturostoraker

COLUMNA DE OPINIÓN | CLASE MEDIA Y NATALIDAD: EL GRAN DESAFÍO DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
colonias salesianas

COLONIAS SALESIANAS VILLA FELIZ PREPARAN JORNADAS DE INVIERNO PARA NIÑOS DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250