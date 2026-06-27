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27 de junio de 2026

SII LANZA NUEVO PORTAL PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DEL IMPUESTO TERRITORIAL

​La plataforma reúne información sobre el cálculo de las contribuciones, beneficios, exenciones y trámites en línea, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los propietarios de bienes raíces.

SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó un nuevo portal dedicado al Impuesto Territorial, disponible en su sitio web, con el propósito de entregar información clara sobre el funcionamiento de este tributo y orientar a los contribuyentes en la realización de trámites y consultas relacionadas con las contribuciones de bienes raíces.

La plataforma explica de forma didáctica cómo se calcula el impuesto, detallando las etapas que determinan el monto a pagar: avalúo fiscal, avalúo afecto, contribución neta anual y valor de cada cuota. Además, informa sobre las exenciones vigentes y recuerda que el pago se realiza en cuatro cuotas anuales, con vencimientos en abril, junio, septiembre y noviembre, considerando el reajuste por IPC para las cuotas del segundo semestre.

El subdirector de Avaluaciones del SII, Pablo Muñoz Carvajal, señaló que esta herramienta forma parte de las acciones para aumentar la transparencia del Impuesto Territorial, permitiendo a los contribuyentes comprender el origen del valor de sus contribuciones. Agregó que, para el próximo reavalúo general no agrícola, será posible consultar el cálculo específico de cada propiedad y revisar las muestras utilizadas en el proceso.

El portal también incorpora ejemplos descargables para distintos tipos de inmuebles, acceso a beneficios como el Beneficio Adulto Mayor (BAM), solicitudes de revisión y tasación de propiedades, emisión de certificados y reposiciones administrativas. Asimismo, integra el acceso a la Cartografía Digital del SII y reúne información sobre los procesos de reavalúo de bienes raíces y otros antecedentes relacionados con el Impuesto Territorial.


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