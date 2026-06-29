DEDECON DESTACA RESULTADOS DE SU SERVICIO GRATUITO DE MEDIACIÓN PARA RESOLVER CONTROVERSIAS CON EL SII

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) destacó los resultados obtenidos por su servicio de mediación, una herramienta gratuita que permite a personas y empresas resolver controversias con el Servicio de Impuestos Internos (SII) mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos administrativos, evitando procesos administrativos o judiciales de mayor duración.

Este mecanismo está dirigido a contribuyentes que deseen solicitar la revisión o impugnar actuaciones del SII, como resultados de fiscalizaciones, liquidaciones, giros, resoluciones u otros actos administrativos que determinen obligaciones tributarias o afecten sus derechos. En este proceso, la DEDECON actúa como un tercero imparcial, analizando los antecedentes técnicos y promoviendo soluciones dentro del marco legal vigente.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, informó que aproximadamente un 56% de los casos sometidos a mediación han concluido con acuerdo, lo que ha permitido, en algunos casos, dejar sin efecto liquidaciones, impuestos y multas que afectaban a los contribuyentes. Añadió que esta herramienta facilita una resolución más ágil, cercana y menos costosa que otras vías de reclamación.

La Defensoría señaló que el servicio puede solicitarse a través de sus canales de atención y en las oficinas de ChileAtiende de todo el país. El organismo indicó que pueden acceder contribuyentes que mantengan controversias o desacuerdos respecto de actuaciones o interpretaciones del SII, recibiendo orientación y acompañamiento durante todo el proceso de mediación.

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