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29 de junio de 2026

DEDECON DESTACA RESULTADOS DE SU SERVICIO GRATUITO DE MEDIACIÓN PARA RESOLVER CONTROVERSIAS CON EL SII

​La Defensoría del Contribuyente informó que cerca del 56% de los casos sometidos a mediación han finalizado con acuerdo, permitiendo resolver conflictos tributarios sin recurrir a procesos judiciales.

Dedecon

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) destacó los resultados obtenidos por su servicio de mediación, una herramienta gratuita que permite a personas y empresas resolver controversias con el Servicio de Impuestos Internos (SII) mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos administrativos, evitando procesos administrativos o judiciales de mayor duración.

Este mecanismo está dirigido a contribuyentes que deseen solicitar la revisión o impugnar actuaciones del SII, como resultados de fiscalizaciones, liquidaciones, giros, resoluciones u otros actos administrativos que determinen obligaciones tributarias o afecten sus derechos. En este proceso, la DEDECON actúa como un tercero imparcial, analizando los antecedentes técnicos y promoviendo soluciones dentro del marco legal vigente.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, informó que aproximadamente un 56% de los casos sometidos a mediación han concluido con acuerdo, lo que ha permitido, en algunos casos, dejar sin efecto liquidaciones, impuestos y multas que afectaban a los contribuyentes. Añadió que esta herramienta facilita una resolución más ágil, cercana y menos costosa que otras vías de reclamación.

La Defensoría señaló que el servicio puede solicitarse a través de sus canales de atención y en las oficinas de ChileAtiende de todo el país. El organismo indicó que pueden acceder contribuyentes que mantengan controversias o desacuerdos respecto de actuaciones o interpretaciones del SII, recibiendo orientación y acompañamiento durante todo el proceso de mediación.


Dedecon

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