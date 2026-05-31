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31 de mayo de 2026

SERNAC INVITA A TRABAJADORES DE EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS A PARTICIPAR EN CURSO GRATUITO SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

​La capacitación online estará disponible hasta el 28 de agosto y está dirigida a trabajadores, emprendedores, encargados de atención al cliente y equipos legales o comerciales.

SERNAC

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) abrió una nueva versión del curso online gratuito “Obligaciones de las Empresas y Derechos de las Personas Consumidoras”, iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento de la Ley del Consumidor entre trabajadores de empresas, emprendedores, encargados de atención al cliente y equipos legales o comerciales.

La entidad explicó que esta capacitación busca entregar herramientas que permitan a las empresas conocer sus obligaciones legales y los derechos de las personas consumidoras, promoviendo una gestión empresarial responsable, inclusiva y sostenible en las relaciones de consumo.

El programa está compuesto por cinco módulos, cada uno con una dedicación estimada de tres horas cronológicas. Entre las materias abordadas se encuentran los derechos y deberes de los consumidores, garantía legal, publicidad y prácticas comerciales, seguridad en el consumo, comercio electrónico y otros temas vinculados a la normativa vigente.

A través del Aula Virtual de SERNAC, los participantes podrán acceder a los contenidos, revisar material audiovisual y rendir las evaluaciones correspondientes. Quienes completen y aprueben todas las actividades podrán descargar un diploma de participación junto con los contenidos del curso en formato PDF.

El director regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, señaló que esta instancia permitirá a quienes trabajan en el comercio actualizar conocimientos sobre derechos de los consumidores y obligaciones empresariales relacionadas con garantía legal, publicidad, seguridad en el consumo, comercio electrónico, discriminación y la plataforma de interoperabilidad SERNAC-Empresas.


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