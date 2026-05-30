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30 de mayo de 2026

LAGUNA BLANCA ACTIVA PLAN INVERNAL 2026 Y REFUERZA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL ABIGEATO

​La comuna anunció una inversión de $51 millones para la instalación de cámaras de televigilancia y presentó un nuevo protocolo intercomunal para enfrentar el robo de ganado.

Laguna Blanca plan invernal

La Municipalidad de Laguna Blanca encabezó una jornada de coordinación junto a productores ganaderos, representantes de ASOGAMA, Carabineros y autoridades regionales para revisar las medidas contempladas en el Plan Invernal 2026 y abordar distintas materias relacionadas con la seguridad rural y la actividad productiva de la comuna.

La reunión fue liderada por el alcalde Fernando Ojeda González y contó con la participación del seremi de Agricultura, Juan Cavada. Durante el encuentro se evaluaron los recursos logísticos disponibles para enfrentar eventuales contingencias climáticas durante el invierno, además de actualizar información relacionada con las necesidades del sector ganadero y los mecanismos de respuesta ante emergencias.

Uno de los anuncios realizados fue la inversión de $51 millones, financiada a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, destinada a la instalación de nuevas cámaras de televigilancia en puntos estratégicos de la comuna. La medida busca fortalecer las acciones de prevención y control frente al delito de abigeato.

En la actividad también se presentó un nuevo protocolo para enfrentar este tipo de delitos, elaborado en el marco del Consejo Intercomunal de Seguridad Pública entre Laguna Blanca y Río Verde. La iniciativa contempla la coordinación entre Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Seremi de Salud, ASOGAMA y ambos municipios, mediante patrullajes y fiscalizaciones conjuntas.

La jornada incluyó además un análisis de la situación hídrica que enfrenta la comuna y de las acciones impulsadas junto a INIA Kampenaike para la recuperación de sectores cercanos a Laguna Blanca. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la tenencia responsable de mascotas y la presencia de guanacos en las cercanías de la Ruta 9, situación que ha motivado gestiones para la instalación de señalética preventiva destinada a reducir riesgos de accidentes.


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