Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de mayo de 2026

PUERTO NATALES CELEBRA 115 AÑOS ENTRE ORGULLO IDENTITARIO Y LLAMADOS A FORTALECER INVERSIÓN Y PATRIMONIO

Buenos días región.

natales

Puerto Natales celebra sus 115 años con una mezcla de orgullo identitario, reflexión histórica y una mirada puesta en los desafíos del futuro. Así quedó reflejado este viernes durante un extenso bloque especial desarrollado en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el comunicador magallánico José Aguilante, el exgobernador de Última Esperanza Baldovino Gómez, la consejera regional Ximena Montaña y, mediante contacto via zoom, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga.

La conversación estuvo marcada por los recuerdos personales, la historia obrera de la comuna y las proyecciones de desarrollo para una ciudad que hoy enfrenta nuevos desafíos vinculados al crecimiento turístico, la descentralización y la recuperación patrimonial.

“Ser natalino es un orgullo”, coincidieron los participantes durante gran parte del diálogo, resaltando el fuerte sentido comunitario que históricamente ha caracterizado a la capital de Última Esperanza.

La consejera regional Ximena Montaña destacó la profunda conexión histórica y familiar que mantiene con la comuna, señalando que la identidad natalina se construye desde la memoria colectiva y las organizaciones sociales. En esa línea, planteó que uno de los principales desafíos actuales es recuperar espacios para la cultura y el patrimonio.

“Los niños de Natales no tienen la posibilidad de ver una obra de teatro en un teatro porque no existe ese espacio. Necesitamos infraestructura cultural para recuperar parte importante de nuestra identidad”, sostuvo.

Montaña también puso énfasis en la necesidad de mayor presencia estatal en la comuna, apuntando a brechas en salud, educación, servicios básicos y apoyo al desarrollo territorial.

Por su parte, el exgobernador Baldovino Gómez realizó un recorrido por la historia social y sindical de Puerto Natales, destacando el rol que tuvieron trabajadores, juntas vecinales y organizaciones comunitarias en la construcción de la ciudad.

“Natales fue construido por los natalinos. El gimnasio, el club deportivo, los espacios comunitarios; todo surgió desde la organización social antes de que llegara el Estado”, afirmó.

Gómez además insistió en fortalecer el arraigo regional mediante incentivos para que jóvenes profesionales regresen a la región tras estudiar fuera, además de impulsar una mayor difusión de la historia magallánica entre las nuevas generaciones.

Durante la conversación también surgieron preocupaciones relacionadas con el desarrollo turístico. Montaña advirtió sobre la necesidad de avanzar hacia un crecimiento sustentable, especialmente ante fenómenos como el aumento del avistamiento de fauna silvestre en sectores cercanos al Parque Nacional Torres del Paine.

Asimismo, José Aguilante planteó la necesidad de enfrentar la estacionalidad laboral asociada al turismo y ampliar la oferta académica local para evitar que cientos de jóvenes deban emigrar para continuar estudios superiores.

En medio del especial aniversario, la alcaldesa Ana Mayorga realizó un balance positivo de las actividades organizadas durante mayo, destacando el alto nivel de participación ciudadana.

“Hemos tenido un mes intenso, con actividades deportivas, culturales y recreativas que han sido vividas por la comunidad. Estamos cansados, pero muy contentos”, señaló.

La jefa comunal destacó el crecimiento que ha experimentado la comuna y llamó a fortalecer la inversión pública para acompañar ese proceso.

“Puerto Natales hoy es mucho más que una puerta de entrada a Torres del Paine. Somos una comuna logística, turística y con enormes oportunidades de crecimiento. Necesitamos mayor inversión para responder a ese desarrollo”, indicó.

Las actividades de cierre del aniversario número 115 contemplan la tradicional coronación de reinas, espectáculos musicales, actividades culturales y el desfile aniversario, considerado uno de los eventos más masivos del calendario comunal.

Más allá de las celebraciones, el consenso entre los participantes fue claro: Puerto Natales mantiene intacta su identidad comunitaria, pero requiere mayor infraestructura, inversión y planificación para enfrentar el futuro sin perder aquello que, según ellos mismos recalcan, sigue siendo su principal fortaleza: el orgullo de ser natalino.




inestablos

DESDE NATALES AL ESCENARIO NACIONAL: INESTABLES AVANZA EN LA RED NACIONAL DE FESTIVALES ROCKÓDROMO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DETIENEN A HOMBRE ACUSADO DE FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS AGRESIÓN A CONVIVIENTE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La víctima denunció haber sido golpeada y asfixiada por su conviviente tras una discusión. El imputado fue ubicado horas después por personal especializado de Carabineros.

La víctima denunció haber sido golpeada y asfixiada por su conviviente tras una discusión. El imputado fue ubicado horas después por personal especializado de Carabineros.

primeracomisariapuq
nuestrospodcast
electrocargador

EDELMAG Y MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INAUGURAN EL ELECTROCARGADOR MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
natales

PUERTO NATALES CELEBRA 115 AÑOS ENTRE ORGULLO IDENTITARIO Y LLAMADOS A FORTALECER INVERSIÓN Y PATRIMONIO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
EX 6

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A EXPO SALADOS Y EXPO DULCES ESTE FIN DE SEMANA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Equipo

NUEVA RONDA NEUROORTOPÉDICA MULTIDISCIPLINARIA BENEFICIA A 30 PACIENTES DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250