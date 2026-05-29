PUERTO NATALES CELEBRA 115 AÑOS ENTRE ORGULLO IDENTITARIO Y LLAMADOS A FORTALECER INVERSIÓN Y PATRIMONIO

Puerto Natales celebra sus 115 años con una mezcla de orgullo identitario, reflexión histórica y una mirada puesta en los desafíos del futuro. Así quedó reflejado este viernes durante un extenso bloque especial desarrollado en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el comunicador magallánico José Aguilante, el exgobernador de Última Esperanza Baldovino Gómez, la consejera regional Ximena Montaña y, mediante contacto via zoom, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga.

La conversación estuvo marcada por los recuerdos personales, la historia obrera de la comuna y las proyecciones de desarrollo para una ciudad que hoy enfrenta nuevos desafíos vinculados al crecimiento turístico, la descentralización y la recuperación patrimonial.

“Ser natalino es un orgullo”, coincidieron los participantes durante gran parte del diálogo, resaltando el fuerte sentido comunitario que históricamente ha caracterizado a la capital de Última Esperanza.

La consejera regional Ximena Montaña destacó la profunda conexión histórica y familiar que mantiene con la comuna, señalando que la identidad natalina se construye desde la memoria colectiva y las organizaciones sociales. En esa línea, planteó que uno de los principales desafíos actuales es recuperar espacios para la cultura y el patrimonio.

“Los niños de Natales no tienen la posibilidad de ver una obra de teatro en un teatro porque no existe ese espacio. Necesitamos infraestructura cultural para recuperar parte importante de nuestra identidad”, sostuvo.

Montaña también puso énfasis en la necesidad de mayor presencia estatal en la comuna, apuntando a brechas en salud, educación, servicios básicos y apoyo al desarrollo territorial.

Por su parte, el exgobernador Baldovino Gómez realizó un recorrido por la historia social y sindical de Puerto Natales, destacando el rol que tuvieron trabajadores, juntas vecinales y organizaciones comunitarias en la construcción de la ciudad.

“Natales fue construido por los natalinos. El gimnasio, el club deportivo, los espacios comunitarios; todo surgió desde la organización social antes de que llegara el Estado”, afirmó.

Gómez además insistió en fortalecer el arraigo regional mediante incentivos para que jóvenes profesionales regresen a la región tras estudiar fuera, además de impulsar una mayor difusión de la historia magallánica entre las nuevas generaciones.

Durante la conversación también surgieron preocupaciones relacionadas con el desarrollo turístico. Montaña advirtió sobre la necesidad de avanzar hacia un crecimiento sustentable, especialmente ante fenómenos como el aumento del avistamiento de fauna silvestre en sectores cercanos al Parque Nacional Torres del Paine.

Asimismo, José Aguilante planteó la necesidad de enfrentar la estacionalidad laboral asociada al turismo y ampliar la oferta académica local para evitar que cientos de jóvenes deban emigrar para continuar estudios superiores.

En medio del especial aniversario, la alcaldesa Ana Mayorga realizó un balance positivo de las actividades organizadas durante mayo, destacando el alto nivel de participación ciudadana.

“Hemos tenido un mes intenso, con actividades deportivas, culturales y recreativas que han sido vividas por la comunidad. Estamos cansados, pero muy contentos”, señaló.

La jefa comunal destacó el crecimiento que ha experimentado la comuna y llamó a fortalecer la inversión pública para acompañar ese proceso.

“Puerto Natales hoy es mucho más que una puerta de entrada a Torres del Paine. Somos una comuna logística, turística y con enormes oportunidades de crecimiento. Necesitamos mayor inversión para responder a ese desarrollo”, indicó.

Las actividades de cierre del aniversario número 115 contemplan la tradicional coronación de reinas, espectáculos musicales, actividades culturales y el desfile aniversario, considerado uno de los eventos más masivos del calendario comunal.

Más allá de las celebraciones, el consenso entre los participantes fue claro: Puerto Natales mantiene intacta su identidad comunitaria, pero requiere mayor infraestructura, inversión y planificación para enfrentar el futuro sin perder aquello que, según ellos mismos recalcan, sigue siendo su principal fortaleza: el orgullo de ser natalino.

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