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27 de mayo de 2026

MINISTERIO DE AGRICULTURA ABRE CONVOCATORIA 2026 DE HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA PARA RESCATAR LA CULTURA RURAL CHILENA

Buenos días región.

fucoa

El Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), lanzó oficialmente la convocatoria 2026 del concurso Historias de Nuestra Tierra, iniciativa que este año cumple 34 versiones promoviendo el rescate y preservación del patrimonio cultural de las zonas rurales del país.

La información fue abordada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde Alejandro Arias, jefe del Área de Cultura y Extensión de FUCOA, entregó detalles sobre las categorías, premios y novedades que incorpora esta nueva edición del certamen.

“El objetivo de este concurso es mantener vivas las historias, tradiciones, costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad rural de Chile, incentivando además la participación de nuevas generaciones”, explicó Arias durante la conversación radial.

La convocatoria contempla las categorías de Cuento y Poesía, abiertas a participantes de todas las edades, además de Dibujo, dirigida a estudiantes de enseñanza básica y media.

Entre las principales novedades destaca la incorporación del Premio Especial “Tradiciones de Chiloé”, reconocimiento transversal para las tres categorías, creado en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la isla. La distinción busca relevar leyendas, sabores, oficios y expresiones culturales propias del territorio chilote.

Asimismo, continuará vigente el Premio a la Participación Educativa, iniciativa que reconoce a los establecimientos y docentes que impulsen una mayor participación estudiantil, entregando notebooks como incentivo.

En cuanto a los premios, los ganadores nacionales adultos podrán recibir hasta 500 mil pesos, mientras que niños, niñas y jóvenes competirán por notebooks, tablets y sets de escritura.

Desde FUCOA también destacaron que las obras ganadoras pasan a integrar la tradicional publicación “Antología”, editada anualmente por la fundación, mientras que la totalidad de los trabajos enviados se incorpora al Fondo FUCOA del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, convirtiéndose en material disponible para investigadores y público general.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de julio de 2026 y deben realizarse a través del sitio web www.historiasdenuestratierra.cl, donde además se encuentran disponibles las bases del concurso, material educativo y versiones anteriores del certamen.

Niños, niñas, jóvenes y adultos de todo Chile están invitados a participar en esta nueva edición que busca seguir rescatando la memoria, identidad y tradiciones que forman parte del mundo rural chileno.


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