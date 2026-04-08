CONADI IMPULSA EMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO EN MAGALLANES CON FONDO DE $50 MILLONES

El jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Conadi, Nelson Aguilera, entregó detalles sobre el Concurso Público de Fomento al Emprendimiento Indígena Urbano 2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, durante su participación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

La iniciativa, que se desarrolla en modalidad 100% online, busca promover la creación y fortalecimiento de emprendimientos, así como la consolidación de microempresas de personas indígenas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de actividades económicas que permitan mejorar sus ingresos y calidad de vida.

El fondo total destinado alcanza los $50 millones y contempla dos categorías de financiamiento. La categoría Expansión considera hasta $3 millones para emprendimientos formalizados con al menos 12 meses de funcionamiento, mientras que la categoría Consolidado entrega hasta $5 millones a negocios formalizados ante el Servicio de Impuestos Internos, con permisos al día y potencial de escalabilidad. En total, se beneficiará a 12 personas naturales indígenas.

Las postulaciones deben realizarse a través de la plataforma de concursos en línea de Conadi, para lo cual es requisito contar con Clave Única. Los interesados deben completar el formulario digital y adjuntar los antecedentes solicitados, tras lo cual recibirán un comprobante en su correo electrónico.

Entre los gastos financiables se incluyen inversión, compra de materias primas o insumos, además de publicidad o marketing. Las bases del concurso están disponibles desde el 24 de marzo, mientras que el plazo para realizar consultas se extiende hasta el 10 de abril mediante correo electrónico. En tanto, la recepción de postulaciones finalizará el 13 de abril a las 23:59 horas.

En la instancia, Aguilera también informó sobre el proceso de consulta para la elección de consejeros indígenas de Conadi, el cual se encuentra en desarrollo y se extenderá hasta el próximo 19 de abril, convocando a la participación de las comunidades en este proceso clave de representación.

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