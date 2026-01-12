Punta Arenas,
12 de enero de 2026

CHILEVALORA LLEGARÁ A MAGALLANES PARA FORTALECER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Buenos días región.

dirchilevalora

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo Oróstica, informó a la ciudadanía sobre la apertura de una oficina regional del servicio en la Región de Magallanes, iniciativa que busca fortalecer la certificación de competencias laborales y mejorar las oportunidades de empleabilidad para trabajadores y trabajadoras del territorio.

La autoridad explicó que la instalación de esta oficina permitirá acercar los procesos de certificación a la región, otorgando mayor pertinencia local a la validación de competencias, de acuerdo con las necesidades productivas de Magallanes. Este despliegue territorial forma parte de la expansión de ChileValora a nivel nacional, que contempla nuevas oficinas regionales durante 2026.

Rivillo destacó que este avance se enmarca en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del servicio, impulsado tras la aprobación de la Ley 21.666. La directora ejecutiva también relevó el aumento del presupuesto institucional, lo que permitirá ampliar los procesos de certificación financiados por el Estado y beneficiar a miles de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, con especial impacto en regiones como Magallanes, donde existen brechas de empleabilidad y alta demanda por reconocimiento formal de la experiencia laboral.


IMG_7311

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Y SUPEREDUC HABILITAN ESPACIOS INFANTILES ACOGEDORES EN OFICINAS DE ATENCIÓN PÚBLICA

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

venezuela2026
AsambleaBarrio18Sept

VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

cecrea enero

CECREA PORVENIR INVITA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES A PARTICIPAR EN EXPERIENCIAS CREATIVAS DE ARTE Y TECNOLOGÍA

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

refugio peatonal 2

MINVU, MUNICIPIO Y VECINOS INAUGURARON NUEVO REFUGIO PEATONAL EN BARRIO VILLA DEL MAR- ETAPA II