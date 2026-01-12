CHILEVALORA LLEGARÁ A MAGALLANES PARA FORTALECER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo Oróstica, informó a la ciudadanía sobre la apertura de una oficina regional del servicio en la Región de Magallanes, iniciativa que busca fortalecer la certificación de competencias laborales y mejorar las oportunidades de empleabilidad para trabajadores y trabajadoras del territorio.

La autoridad explicó que la instalación de esta oficina permitirá acercar los procesos de certificación a la región, otorgando mayor pertinencia local a la validación de competencias, de acuerdo con las necesidades productivas de Magallanes. Este despliegue territorial forma parte de la expansión de ChileValora a nivel nacional, que contempla nuevas oficinas regionales durante 2026.

Rivillo destacó que este avance se enmarca en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del servicio, impulsado tras la aprobación de la Ley 21.666. La directora ejecutiva también relevó el aumento del presupuesto institucional, lo que permitirá ampliar los procesos de certificación financiados por el Estado y beneficiar a miles de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, con especial impacto en regiones como Magallanes, donde existen brechas de empleabilidad y alta demanda por reconocimiento formal de la experiencia laboral.

