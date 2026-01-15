Punta Arenas,
15 de enero de 2026

DIRECTORA REGIONAL DE PROCHILE ALEJANDRA COVACEVICH DESTACA QUE EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECIERON CON FUERZA Y ALCANZARON US$ 1.409 MILLONES EN 2025

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

directoraprochile

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, la directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, conversó con la ciudadanía para informar sobre el positivo desempeño del comercio exterior regional durante 2025, año en el que las exportaciones alcanzaron los US$ 1.409 millones, registrando un crecimiento del 27,5% en comparación con el período anterior.

El dinamismo exportador de la región estuvo liderado por el sector Pesca y Acuicultura, principal motor de los envíos magallánicos, que totalizó US$ 783 millones y anotó un crecimiento del 17,7%. Entre los productos más relevantes se encuentran el salmón y la trucha, con exportaciones por US$ 597 millones, seguidos por el bacalao de profundidad (US$ 57 millones), la centolla (US$ 54 millones), los erizos de mar (US$ 32 millones) y la merluza austral (US$ 23 millones).

El sector manufacturas también tuvo un rol clave en el desempeño regional, con exportaciones que alcanzaron los US$ 509 millones. Dentro de este rubro destacaron los químicos orgánicos, especialmente el etanol, con US$ 449 millones, además de los derivados del petróleo (US$ 40 millones) y la lana (US$ 13 millones).

A estas cifras se suman los envíos de productos agropecuarios, que totalizaron US$ 36 millones, principalmente carne de ovinos, junto con exportaciones de servicios por US$ 15 millones, lo que refleja una matriz exportadora diversa.

Finalmente, la directora regional de ProChile relevó que los principales destinos de las exportaciones de Magallanes fueron Brasil, con una participación del 34%, seguido de Estados Unidos (21%) y China (19%), consolidando la diversificación de mercados como uno de los factores clave que explican el crecimiento sostenido de la región.


MINCIENCIA OFICIALIZA ADJUDICACIÓN DEL FIU A LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

conaf-descarta-que-incendios-en-la-patagonia-argentina-avancen-hacia-chile-no-hay-riesgo-potencial

CONAF: "LOS INCENDIOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA NO AVANZARÍAN HACIA CHILE"

Christian Matheson 2

DIPUTADO MATHESON CELEBRA APROBACIÓN DE PROYECTO QUE SANCIONA LA CONDUCCIÓN TEMERARIA DE VEHÍCULOS

nemafundacionchule

NEMA Y FUNDACIÓN CHILE IMPULSAN PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE CLAVE PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MAGALLANES