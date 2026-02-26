Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

VOLVER A CLASES: EL DESAFÍO DE RETOMAR HÁBITOS, MOTIVAS Y FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL

Conversando con Cristina

#ConversandoConCristina

​En el programa Conversando con Cristina, la exdocente escolar y universitaria Cecilia Feliú abordó los principales desafíos del inicio del año escolar, destacando que el regreso a clases no solo implica comprar útiles, sino también retomar rutinas y hábitos que durante el verano se relajan considerablemente. “Los niños han estado casi dos meses despertando tarde y usando el celular gran parte del día. Ese cambio de hábito lo tiene que hacer la familia para que el retorno sea lo antes posible a la normalidad”, señaló.

Feliú explicó que la adaptación no es igual para todos. Mientras los estudiantes más pequeños suelen volver con entusiasmo, los adolescentes enfrentan mayores dificultades para ajustarse nuevamente a los horarios y exigencias académicas. Por ello, recalcó la importancia de que los primeros días de clases no sean rígidos ni sobrecargados de contenidos, sino que contemplen instancias de bienvenida, conversación y actividades lúdicas que permitan una transición más amable.

En ese proceso, destacó el rol fundamental del docente. “La recepción es clave, sobre todo en los más pequeños. De cómo el profesor o profesora reciba al curso depende mucho cómo se desarrollará el año”, afirmó. Añadió que también es necesario motivar a los estudiantes mayores, especialmente a quienes enfrentan desafíos como la preparación para la educación superior, entendiendo que cada etapa requiere acompañamiento distinto.

Uno de los puntos que más enfatizó fue la necesidad de fortalecer la expresión oral en las escuelas. Según explicó, hoy muchos jóvenes presentan dificultades para expresar ideas con claridad, argumentar y opinar con fundamento. “Hablar y expresar lo que uno piensa es fundamental para la vida. No solo en el colegio, sino cuando uno busca trabajo o se desenvuelve en cualquier ámbito”, sostuvo, subrayando que esta habilidad debe trabajarse de manera transversal en todas las asignaturas.

Respecto al uso del celular en las salas de clase, Feliú planteó que se trata de un tema complejo que requiere diálogo y consensos más que prohibiciones tajantes. Si bien reconoció que no corresponde su uso durante una clase, indicó que la tecnología puede ser una herramienta útil si existe regulación y acuerdos claros. Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer la convivencia escolar mediante el respeto, la tolerancia y la buena comunicación.

Finalmente, hizo un llamado a reforzar hábitos y valores desde la escuela, entendiendo que muchas veces los docentes deben asumir desafíos formativos que antes recaían principalmente en el hogar. “Nada viene del cielo. Estudiar es un esfuerzo grande para las familias y los estudiantes deben aprovechar esa oportunidad con responsabilidad y respeto”, concluyó, destacando que la formación va más allá de los contenidos académicos y apunta al desarrollo integral de las personas.


