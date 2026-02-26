Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

MOP INICIA OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE CASAS VIEJAS Y DOROTEA EN RUTA 9 DE PUERTO NATALES

La intervención considera 3 kilómetros de pavimento de hormigón con una inversión cercana a los $5.900 millones y busca mejorar la conectividad y seguridad en la Provincia de Última Esperanza.

casas viejas (2)

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, dio inicio este miércoles a las obras de reposición de pavimento en el tramo entre Casas Viejas y Dorotea, en la Ruta 9 Norte de Puerto Natales. La ceremonia de primera piedra contó con la participación de la alcaldesa Ana Mayorga, el delegado presidencial provincial Guillermo Ruiz, el seremi de Obras Públicas José Luis Hernández y el director regional de Vialidad Sebastián Schadenberg.

La iniciativa contempla la reposición de 3 kilómetros de pavimento de hormigón, ajustado a las normativas técnicas vigentes, incluyendo obras de saneamiento y seguridad vial. Según explicó el seremi del MOP, el objetivo es recuperar un tramo que presenta deterioro avanzado, mejorando la conectividad hacia el ingreso de la ciudad y reforzando la seguridad para residentes, transporte de carga y turismo.

El delegado presidencial provincial destacó que se trata de una inversión cercana a los $5.908 millones, financiada con fondos sectoriales, y recordó que este tramo es uno de los más antiguos de la Ruta 9, con casi 50 años desde su construcción. La obra forma parte de un conjunto de proyectos en ejecución en la provincia, entre ellos pavimentaciones hacia el Parque Nacional Torres del Paine y trabajos en el Puente Rubens.

Por su parte, la alcaldesa Ana Mayorga valoró el inicio de los trabajos y subrayó que la ampliación de bermas y la mejora en estándares de seguridad vial eran demandas históricas de la comunidad. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar la señalética, considerando el alto tránsito de camiones y maquinaria en el sector. El término de las obras está previsto para mayo de 2027.

Javier Avalos Torres

MARZO AGITADO EN PUERTO NATALES: TURISMO AL ALZA Y REMEZÓN POLÍTICO TRAS LA RENUNCIA DE CONCEJAL

Wake Up y Holaste!

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

