Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

SUBOFICIAL NELSON CÁRDENAS DETALLA EL PUENTE LOGÍSTICO ENTRE PUNTA ARENAS, BAHÍA FILDES Y LA BASE O’HIGGINS

Almorzando con Checho

Suboficial Nelson Cárdenas Ojeda

En el programa Almorzando con Checho, el suboficial Nelson Cárdenas Ojeda, operador logístico del Ejército en Bahía Fildes, explicó la labor estratégica que cumple en la conexión entre Punta Arenas, la Antártica y la Base O’Higgins. Actualmente cumple funciones durante el período estival, integrando la dotación de la Armada de Chile en Bahía Fildes, donde convergen además la Gobernación Marítima, la Base Frei de la Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Cárdenas precisó que su misión principal es actuar como enlace logístico entre el continente y la Base O’Higgins, ubicada a unos 250 kilómetros de Bahía Fildes. Desde este punto intermedio, recepciona carga proveniente de Punta Arenas —principalmente vía buques de la Armada o en ocasiones por avión— para luego coordinar su traslado hacia la base del Ejército. Asimismo, recibe personal en tránsito, gestionando su alimentación y estadía mientras esperan condiciones climáticas o medios de transporte para continuar viaje.

El suboficial explicó que la conectividad depende en gran medida del clima y de la disponibilidad de medios logísticos. Un vuelo entre Punta Arenas y Bahía Fildes tarda aproximadamente dos horas, mientras que el traslado marítimo puede extenderse por cerca de tres días. Su labor también contempla la denominada “logística inversa”, coordinando el retorno de carga y personal desde el continente antártico hacia Punta Arenas.

Durante la temporada estival —desde noviembre hasta mediados de marzo— el flujo de personas aumenta considerablemente, especialmente por la actividad científica que lidera el INACH en la Base Escudero. Según indicó, durante este período circulan decenas de investigadores chilenos y extranjeros, lo que refuerza la importancia del apoyo logístico que brinda el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército a través de su operador adelantado en Bahía Fildes, pieza clave para asegurar la operatividad de la Base O’Higgins en uno de los territorios más aislados del planeta.



