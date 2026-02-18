COMANDANTE Y OFICIAL DE OPERACIONES DESTACAN LABOR DEL EJÉRCITO EN ANIVERSARIO DE BASE O’HIGGINS EN LA ANTÁRTICA

En el marco del aniversario 78 de la Base Antártica “General Bernardo O’Higgins Riquelme”, el comandante Carlos Torres Bustos y el mayor Figueroa Ríos, oficial de operaciones del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército en Punta Arenas, abordaron el significado de la presencia nacional en la Antártica en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la ceremonia del aniversario varios integrantes de la institución ascendieron a un nuevo grado en su carrera profesional y se destacó la colaboración constante con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR).



Durante la convesación, el comandante Torres explicó que la base desarrolla apoyo a investigaciones científicas coordinadas por el Instituto Antártico Chileno, además de tareas de exploración terrestre, autosustentabilidad y protección ambiental.

Por su parte, el mayor Figueroa resaltó el proceso para certificar a la base bajo la norma internacional ISO 14001, vinculada al cuidado del medio ambiente, así como el aporte de capacidades militares como rescate, buceo, exploración y logística, puestas al servicio de la ciencia.

Ambos oficiales coincidieron en la importancia del apoyo de las familias del personal desplegado, destacando que, gracias a la tecnología, hoy mantienen comunicación permanente.