Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DE MAGALLANES IMPULSA PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE SU MODELO DE REHABILITACIÓN

Buenos Días Región

Sandra Amar

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Sandra Amar, ex diputada por Magallanes y actual relacionadora institucional del Club de Leones Cruz del Sur, destacó el trabajo de rehabilitación realizado por la institución que atiende a personas en situación de discapacidad en Magallanes, con un enfoque integral y tecnología especializada. 

La meta actual es posicionar al centro como referente nacional e internacional, mediante convenios, pasantías y proyectos que permitan fortalecer la labor profesional y acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 

Asimismo, subrayó que el desafío es proyectar este modelo de rehabilitación más allá de la región, compartiendo experiencia, tecnología y conocimientos con otros países.


CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DE MAGALLANES IMPULSA PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE SU MODELO DE REHABILITACIÓN

