MÁS DE 500 NIÑOS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN LOS TALLERES MUNICIPALES DE VERANO 2026

Con una gran convocatoria, la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas realizó la ceremonia de finalización de los "Talleres Infantiles de Verano 2026" en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", instancia que marcó el término de más de un mes de actividades artísticas, científicas, recreativas y físicas desarrolladas durante el período estival.

Durante la mañana, los visitantes disfrutaron de una feria interactiva con 14 stands, donde el público pudo recorrer la muestra de talleres como Slime, Invento Loco, Explociencias, Macramé, Dibujo Manga y Anime, Botánica Didáctica y Arte Terapia.

En la tarde, el escenario fue tomado por las presentaciones artísticas y físicas. Ocho talleres ofrecieron muestras que incluyeron yoga, polideportivo, danzas urbanas, reggaetón y bailes de TikTok y K-pop.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó el impacto de la iniciativa. "Fueron 500 niños que pudieron compartir, aprender y tener un verano entretenido. Estos talleres duraron varias semanas; no fue solo una actividad puntual. Conversamos con los papás, que estaban muy agradecidos y entusiasmados al ver cómo sus hijos dejaron sus teléfonos, conocieron nuevos amigos y aprendieron cosas nuevas. Nos fue muy bien y estamos pensando en aumentar los cupos el próximo año", señaló.

Entre las participantes estuvo Paola Navarro, de 10 años, quien formó parte del taller de macramé. "Aprendí a hacer nudos y pulseras. Fue muy bonito y ojalá se siga repitiendo. Lo que más me gustó fue conversar con otros niños y participar", comentó.

Por su parte, Silvia Contreras, conocida como "Mika" y profesora del taller de K-pop, valoró la motivación de los estudiantes. "Trabajamos coreografías de música coreana, que está muy de moda. En cada clase aprendíamos una distinta y, al final, hicimos un mix. Se formaron nuevas amistades y eso es muy lindo de ver", explicó, destacando la participación de niños desde los 5 hasta los 16 años.



