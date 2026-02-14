Punta Arenas,
14 de febrero de 2026

MÁS DE 500 NIÑOS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN LOS TALLERES MUNICIPALES DE VERANO 2026

El hito de cierre, realizado en el Centro Cultural, mostró a los familiares el resultado de lo aprendido, con bailes, exposiciones y diversas presentaciones grupales. ​

TI 1

Con una gran convocatoria, la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas realizó la ceremonia de finalización de los "Talleres Infantiles de Verano 2026" en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", instancia que marcó el término de más de un mes de actividades artísticas, científicas, recreativas y físicas desarrolladas durante el período estival.

Durante la mañana, los visitantes disfrutaron de una feria interactiva con 14 stands, donde el público pudo recorrer la muestra de talleres como Slime, Invento Loco, Explociencias, Macramé, Dibujo Manga y Anime, Botánica Didáctica y Arte Terapia.

En la tarde, el escenario fue tomado por las presentaciones artísticas y físicas. Ocho talleres ofrecieron muestras que incluyeron yoga, polideportivo, danzas urbanas, reggaetón y bailes de TikTok y K-pop.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó el impacto de la iniciativa. "Fueron 500 niños que pudieron compartir, aprender y tener un verano entretenido. Estos talleres duraron varias semanas; no fue solo una actividad puntual. Conversamos con los papás, que estaban muy agradecidos y entusiasmados al ver cómo sus hijos dejaron sus teléfonos, conocieron nuevos amigos y aprendieron cosas nuevas. Nos fue muy bien y estamos pensando en aumentar los cupos el próximo año", señaló.

Entre las participantes estuvo Paola Navarro, de 10 años, quien formó parte del taller de macramé. "Aprendí a hacer nudos y pulseras. Fue muy bonito y ojalá se siga repitiendo. Lo que más me gustó fue conversar con otros niños y participar", comentó.

Por su parte, Silvia Contreras, conocida como "Mika" y profesora del taller de K-pop, valoró la motivación de los estudiantes. "Trabajamos coreografías de música coreana, que está muy de moda. En cada clase aprendíamos una distinta y, al final, hicimos un mix. Se formaron nuevas amistades y eso es muy lindo de ver", explicó, destacando la participación de niños desde los 5 hasta los 16 años.


08022026-DSC00186

PAREJA DE PUNTA ARENAS SE CORONA VICECAMPEONA NACIONAL EN EL XII CAMPEONATO DE CUECA "ENTRE LEYENDAS Y TRADICIONES"

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

NACIONAL OSORNO 4
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRAS PRESIÓN REGIONAL, DIPRES LIBERA $15.500 MILLONES PARA ENFRENTAR DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN MAGALLANES

Sara-Adema-Yusta-blog-HYST

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES MUESTRA RESILIENCIA EN CONECTIVIDAD AÉREA Y PROYECTA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA EL TURISMO REGIONAL