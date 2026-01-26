Punta Arenas,
26 de enero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

​La iniciativa permitirá modernizar el cuartel de la histórica Bomba Alemana, entregando espacios renovados a los voluntarios para un mejor funcionamiento y equipamiento.

Con una inversión total de $274.241.206, financiada a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), se dio inicio al proyecto de mejoramiento de la Tercera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, cuyas obras buscan modernizar el cuartel de la Bomba Alemana, institución que este año cumple 125 años de servicio a la comunidad.

El proyecto considera una inversión de $263.120.656 en obras y $11.120.550 en equipamiento, e incluye el cambio de techumbre, puertas y ventanas; pintura interior y exterior; instalación de nuevos revestimientos de piso; recambio de artefactos; reparación del cierre perimetral; trabajos de paisajismo, entre otras mejoras.

"Estamos muy contentos de estar aquí en la Bomba Alemana, una compañía muy importante que cubre el sector norte de nuestra ciudad. Como pueden ver, es un cuartel que aparenta ser moderno, pero tenía falencias que ya no cumplían con las mínimas normas para los voluntarios. Por eso comenzamos a trabajar hace bastante tiempo con el directorio de la compañía y hoy finalmente vemos el inicio de estas obras, que se extenderán hasta octubre de este año y que van a incluir una remodelación, no solamente de la parte más estética por fuera, sino también de la parte más operativa por dentro, que es algo muy importante", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, el capitán de la Tercera Compañía de Bomberos, Maximiliano Vargas, valoró el impacto que tendrá esta remodelación en el servicio que prestan a la comunidad. "Es un proyecto bastante importante para nosotros; lo estábamos esperando hace mucho tiempo y llega justo para nuestro aniversario, ya que el 19 de enero cumplimos 125 años de servicio a la comunidad. Sin duda, estas obras ayudarán a mejorar el servicio de nuestra compañía, ya que se interviene prácticamente todo el cuartel, tanto en su interior, exterior y entorno", indicó, agregando que la compañía continuará operativa durante el desarrollo de los trabajos, los cuales se ejecutarán de manera parcial sin suspender la atención de emergencias.

Finalmente, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que los trabajos comenzaron ahora en enero y que su término está proyectado para octubre de este año. "Se trata de una remodelación interior y exterior que considera el cambio de techumbre, ventanas, puertas, pinturas, pavimentos en algunos sectores y equipamiento, especialmente para los dormitorios de los cuarteleros, incluyendo colchones y otros insumos que estarán incorporados dentro del proyecto", detalló.
MÉXICO Y CHILE ESTRECHAN COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN POLAR

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA "EXPO MAGALLANES 2026"

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

