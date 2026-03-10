Punta Arenas,
10 de marzo de 2026

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

La abogada puntarenense de 42 años asumirá el 11 de marzo la representación del gobierno central en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, tras una trayectoria ligada a la gestión pública, el trabajo legislativo y el relacionamiento comunitario.

ericka farías guerra

El presidente electo José Antonio Kast designó a la abogada Ericka Farías Guerra, independiente cercana a la UDI, como futura delegada presidencial regional de Magallanes y Antártica Chilena, cargo que asumirá el 11 de marzo de 2026 junto al inicio del nuevo gobierno.

Farías, de 42 años, nació en Punta Arenas y a los 3 años se trasladó a Puerto Natales junto a su familia, ciudad donde cursó su enseñanza básica y media. Su carrera profesional ha estado ligada principalmente al ámbito público y al trabajo institucional, con experiencia en gestión territorial y asesoría legislativa.

Entre 2012 y 2016, Ericka Farías se desempeñó como asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, trabajando cerca de cinco años en el Congreso Nacional en Santiago.

Durante ese período participó en el trabajo de diversas comisiones parlamentarias, entre ellas Vivienda, Seguridad Ciudadana y Drogas, además de abordar materias vinculadas al proceso de descentralización.

En paralelo, también fue panelista en distintos medios nacionales, participando en espacios de análisis político en Bío Bío TV, Radio ADN y Radio Usach, donde abordó temas de contingencia pública y debate legislativo.

Tras su etapa en el Congreso, Farías regresó al trabajo en gestión pública, desempeñándose como directora jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas, cargo desde el cual participó en asesorías legales vinculadas a la administración comunal.

Posteriormente ejerció funciones similares como directora jurídica en la Municipalidad de Maipú, en la Región Metropolitana, ampliando su experiencia en gestión municipal y asesoría jurídica en el ámbito público. A dicho cargo renunció para asumir nuevos desafíos.


REGRESO A MAGALLANES

Uno de los hitos relevantes de su trayectoria en Magallanes fue su nombramiento como gobernadora provincial de Última Esperanza durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Desde ese cargo participó en la coordinación de servicios públicos en la provincia, además de trabajar con municipios, organizaciones sociales y actores territoriales en materias de gestión pública.

Esta experiencia le permitió adquirir conocimiento directo del funcionamiento institucional del Estado en el territorio regional.

Antes de su designación como delegada presidencial regional, Farías se desempeñó como gerenta de relacionamiento comunitario de la empresa HNH Energy, firma vinculada al desarrollo de proyectos energéticos.

En esa función trabajó en la relación con comunidades y actores territoriales, en un contexto donde Magallanes se posiciona como una región relevante para el desarrollo de nuevas industrias energéticas. 

El cargo de delegada presidencial regional corresponde a la representación directa del Presidente de la República en la región, con responsabilidades en la coordinación de los servicios públicos y la articulación de políticas del Ejecutivo en el territorio.

En el caso de Magallanes y Antártica Chilena, el rol adquiere especial relevancia debido a la importancia estratégica de la región en materias como proyección antártica, desarrollo energético, turismo y conectividad territorial.

La designación de Ericka Farías marca el regreso de una figura con trayectoria en el territorio a la conducción política regional del Ejecutivo.


PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA EN REUNIÓN CON DELEGADAS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES DE TODO EL PAÍS

ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

