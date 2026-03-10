ADULTO MAYOR ES ENCONTRADO MUERTO EN DOMICILIO DE PUNTA ARENAS: LABOCAR Y OS9 INVESTIGAN POSIBLE HOMICIDIO

Durante la madrugada de este martes 10 de marzo, personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas concurrió a un domicilio ubicado en pasaje Plaza Sur tras recibir un aviso por el hallazgo de una persona fallecida al interior de una vivienda.

En el lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con una mujer que señaló ser amiga de la víctima. Según relató, al llegar a visitarlo lo encontró sentado en un sillón, sin signos vitales y con una frazada sobre sus piernas, por lo que solicitó de inmediato la presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos funcionarios confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente se dio aviso a Carabineros, quienes identificaron al fallecido con las iniciales L.A.P.T., de 70 años. Durante la inspección inicial del inmueble se detectaron manchas de sangre en el piso, lo que motivó informar al fiscal de turno.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) Magallanes y de la Sección Especializada OS9, unidades que realizaron los peritajes y la clausura del sitio del suceso. De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima presentaba heridas cortopunzantes en sus piernas atribuibles a terceras personas, estimándose preliminarmente una data de muerte entre 36 y 48 horas.

Las diligencias continúan en desarrollo para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer la identidad del o los responsables de este presunto homicidio ocurrido en la capital regional.



