“TENGO PRESENTADAS LEYES QUE APUNTAN A LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES”: SENADOR BIANCHI DEFIENDE SU TRABAJO LEGISLATIVO TRAS AUSENCIA EN VOTACIÓN SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó su ausencia en la votación del Senado de Chile respecto del proyecto que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, situación que generó cuestionamientos en el ámbito político.

Durante la conversación, el parlamentario independiente explicó que su inasistencia se debió a una situación personal de extrema gravedad. “Tenía un problema familiar gravísimo”, señaló, descartando que su ausencia haya respondido a algún tipo de negociación política en torno a la iniciativa legislativa.

Bianchi también se refirió a su trabajo legislativo y a las iniciativas que ha impulsado, especialmente en materias vinculadas a la protección de menores. En ese sentido, afirmó: “tengo presentadas leyes que apuntan a la protección de los menores...seré responsable de lo que he hecho y de lo que no he hecho, pero tengo el tiempo para poder hacerlo, no hay que este concretado para poder decir vamos a hacer esto, mi voto pudo haber postergado esto por 1 año pero vamos a estar siempre postergando esto? o va a llegar un momento donde solucionemos este tema y legislémoslo, porque no? hay igual gente que es de la región, que son autores y nos lo veo protestando”.

El senador insistió en que su ausencia respondió únicamente a una circunstancia personal que lo afectó en ese momento, recalcando que fue una situación inesperada que le impidió asistir a la votación. “yo se lo que he hecho y se lo que voy a hacer, fue la circunstancia que me tocó vivir ese día, son cosas que en esos momentos descolocan a cualquier persona eso hizo que lamentablemente que no pude ir a votar”, expresó.

Finalmente, el parlamentario reiteró que continuará impulsando iniciativas legislativas relacionadas con la protección de menores y otros temas de interés para la región de Magallanes, defendiendo su gestión y el trabajo que ha desarrollado en el Congreso.





