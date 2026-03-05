DIPUTADA JAVIERA MORALES INFORMA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA Y ANUNCIA PAUSA TEMPORAL EN SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

La diputada por la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Javiera Morales, dio a conocer que ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Es por ello, que la parlamentaria se tomará una pausa de sus actividades legislativas durante los próximos meses, con el objetivo de enfocarse en su tratamiento y cuidado. Durante este período, se mantendrá en Santiago para seguir las indicaciones médicas correspondientes.



Al respecto, la parlamentaria señaló que esta decisión responde a la necesidad de priorizar su salud, para retomar plenamente sus funciones una vez concluido el tratamiento.



Asimismo, informó que su oficina parlamentaria en Punta Arenas, Puerto Natales y el Espacio Comunitario La Idea continuarán funcionando con normalidad, manteniéndose abiertos a la comunidad para atender consultas, gestiones y acompañar las distintas necesidades de las vecinas y vecinos de la región.



El equipo de la diputada seguirá trabajando activamente para cumplir los compromisos adquiridos con las personas y con la región de Magallanes, asegurando que el trabajo legislativo y de fiscalización no se detenga.



Finalmente, agradece las muestras de cariño y apoyo recibidas, y reafirma su compromiso con la región y con el mandato que le fue otorgado por la ciudadanía.



