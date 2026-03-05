Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES INFORMA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA Y ANUNCIA PAUSA TEMPORAL EN SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

​El equipo de la diputada seguirá trabajando activamente para cumplir los compromisos adquiridos con las personas y con la región de Magallanes, asegurando que el trabajo legislativo y de fiscalización no se detenga.

diputadamorales

La diputada por la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Javiera Morales, dio a conocer que ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Es por ello, que la parlamentaria se tomará una pausa de sus actividades legislativas durante los próximos meses, con el objetivo de enfocarse en su tratamiento y cuidado. Durante este período, se mantendrá en Santiago para seguir las indicaciones médicas correspondientes.

Al respecto, la parlamentaria señaló que esta decisión responde a la necesidad de priorizar su salud, para retomar plenamente sus funciones una vez concluido el tratamiento.

Asimismo, informó que su oficina parlamentaria en Punta Arenas, Puerto Natales y el Espacio Comunitario La Idea continuarán funcionando con normalidad, manteniéndose abiertos a la comunidad para atender consultas, gestiones y acompañar las distintas necesidades de las vecinas y vecinos de la región.

El equipo de la diputada seguirá trabajando activamente para cumplir los compromisos adquiridos con las personas y con la región de Magallanes, asegurando que el trabajo legislativo y de fiscalización no se detenga.

Finalmente, agradece las muestras de cariño y apoyo recibidas, y reafirma su compromiso con la región y con el mandato que le fue otorgado por la ciudadanía.

Investigación

DURANTE ESTE GOBIERNO: MÁS DE $13 MIL MILLONES HA INVERTIDO EL MINCIENCIA PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.

Leer Más

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

senado
nuestrospodcast
Investigación

DURANTE ESTE GOBIERNO: MÁS DE $13 MIL MILLONES HA INVERTIDO EL MINCIENCIA PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE MAGALLANES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES INFORMA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA Y ANUNCIA PAUSA TEMPORAL EN SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
escpaulharris

GOBIERNO INAUGURÓ EL AÑO ESCOLAR 2026 EN LA ESCUELA ESPECIAL PAUL HARRIS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
movilh

MAGALLANES: 70 BODAS DEL MISMO SEXO Y 5 HIJOS. 4 AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO