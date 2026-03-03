JÓVENES EN REINSERCIÓN EXPANDEN SU CREATIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES ARTÍSTICOS

Con la exposición de los trabajos realizados durante el mes de febrero, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del taller de escritura y expresión creativa, iniciativa que se desarrolló con el apoyo de la Seremi de Las Culturas, Arte y Patrimonio y el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

​



Los 9 jóvenes que participaron en esta capacitación se encuentran cumpliendo medidas y sanciones en "medio libre", en modalidad Libertad Asistida Simple (LAS), Libertad Asistida Especial (LAE), Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA) y Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP), en el marco del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

​



El taller estuvo enmarcado en el convenio que ambas reparticiones públicas suscribieron para potenciar el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, iniciativa que fue destacada por Luis Navarro, Seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio. "Como Ministerio, estamos convencidos de que las letras tienen un poder transformador que trasciende el papel; son herramientas de libertad y reparación. Hemos sido testigos de que este taller de escritura creativa ha permitido que jóvenes en proceso de reinserción encontraran en la lectura y la oralidad una nueva forma de narrar sus propias vidas. Poner el arte en el centro de la inclusión no es sólo un gesto cultural, es una decisión política de Estado que busca fortalecer nuestro tejido social", señaló la autoridad.

​



Por su parte, César Montiel Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes reconoció el aporte estratégico que este espacio brindó a los jóvenes. "Este taller de expresión creativa fue muy importante porque incluyó no sólo acciones educativas sino también funciones formativas, terapéuticas y sociales que son clave en el desarrollo integral para cada chiquillo. Ellos pudieron resignificar sus experiencias en estos espacios de encuentro, en donde encontraron seguridad, pudieron reflexionar y entender sus propias vivencias o emociones, que no siempre logran verbalizar en un espacio formal. Todo fortalecerá su autoestima, aumentará la motivación al cambio, siendo por tanto una intervención socioeducativa muy efectiva".

​



El taller fue ejecutado por Andrés Guzmán y consistió en la realización de 5 sesiones, que se prolongaron durante todo el mes de febrero, tiempo en el cual se logró promover entre los jóvenes la disponibilidad de espacios educativos y terapéuticos. El ciclo de talleres se llevó a cabo en dependencias de la Corporación Opción – Organismo Acreditado del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes - entidad que, a través de sus programas del Área de Justicia Juvenil, cumplen con medidas y/o sanciones de jóvenes en el medio libre.