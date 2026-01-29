Punta Arenas,
29 de enero de 2026

COMIENZA EL RETIRO DE INVITACIONES PARA LA OBRA "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"

​Las entradas podrán retirarse desde el jueves 29 de enero, entre las 15:00 y 17:00 horas, en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr"; mientras que el viernes 30 de enero el retiro continuará de 15:00 a 19:00 horas en el mismo recinto.

AL 10
En el marco de los panoramas de verano preparados para los más pequeños de la comuna, el Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas presentará la obra "Alicia en el País de las Maravillas", dirigida por Paulina Carrasco Astroza. El montaje se presentará los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro".

La obra, que ya suma ocho presentaciones y más de 1.800 espectadores, destaca por su puesta en escena y la participación de 22 actores y actrices, quienes buscan cautivar especialmente a niños y niñas durante sus vacaciones de verano.

Cristóbal Pérez, profesional del área de Cultura del municipio, extendió la invitación a las familias de la comuna: "Queremos dejar invitados a todos los niños y niñas, y también a sus padres, a disfrutar de esta exitosa obra realizada por nuestro elenco municipal. Ya ha sido vista por más de mil ochocientas personas y estamos muy contentos de volver a presentarla este fin de semana".

El retiro de invitaciones, con un máximo de dos por persona, se realizará el jueves 29 de enero, entre las 15:00 y 17:00 horas, en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr". En tanto, el viernes 30 de enero, las invitaciones podrán retirarse de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr".
SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARTICIPÓ EN PRIMERA PLAZA DE LA JUSTICIA DEL AÑO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

QUIEREN MANTENER EL ACCESO GRATUITO A LA TELEVISIÓN ABIERTA PARA 15 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

FORMALIZADO POR MEGAINCENDIO EN GRAN CONCEPCIÓN: "NO TENÍA IDEA DE QUE LA ESTUFA ESTABA MALA"