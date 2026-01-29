COMIENZA EL RETIRO DE INVITACIONES PARA LA OBRA "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"

En el marco de los panoramas de verano preparados para los más pequeños de la comuna, el Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas presentará la obra "Alicia en el País de las Maravillas", dirigida por Paulina Carrasco Astroza. El montaje se presentará los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro".

La obra, que ya suma ocho presentaciones y más de 1.800 espectadores, destaca por su puesta en escena y la participación de 22 actores y actrices, quienes buscan cautivar especialmente a niños y niñas durante sus vacaciones de verano.

Cristóbal Pérez, profesional del área de Cultura del municipio, extendió la invitación a las familias de la comuna: "Queremos dejar invitados a todos los niños y niñas, y también a sus padres, a disfrutar de esta exitosa obra realizada por nuestro elenco municipal. Ya ha sido vista por más de mil ochocientas personas y estamos muy contentos de volver a presentarla este fin de semana".

El retiro de invitaciones, con un máximo de dos por persona, se realizará el jueves 29 de enero, entre las 15:00 y 17:00 horas, en Unimarc Sur, y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr". En tanto, el viernes 30 de enero, las invitaciones podrán retirarse de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal "José Bohr".