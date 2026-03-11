Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

CAMBIO DE MANDO REGIONAL EN MAGALLANES SE REALIZÓ A PUERTAS CERRADAS Y NUEVA DELEGADA DESTACÓ DESAFÍOS EN SEGURIDAD Y CRECIMIENTO

​La nueva delegada presidencial regional, Ericka Farías, señaló que la ceremonia fue privada para dar protagonismo al cambio de mando presidencial y adelantó que los seremis se conocerán gradualmente.

cambio mando delegados

​El traspaso administrativo de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se realizó este miércoles a puertas cerradas, con la presencia de autoridades civiles, representantes de las Fuerzas Armadas y de orden, además de familiares de la nueva delegada presidencial regional, Ericka Farías.

La autoridad explicó que se trató de un cambio administrativo interno, considerando que la investidura formal corresponde únicamente al Presidente de la República, quien recibió el mando durante la ceremonia oficial en el Congreso Nacional.

Fue privada porque era el día del presidente José Antonio Kast. Y decidimos que él tuviera el protagonismo, porque es lo que corresponde”, señaló la delegada.


MINISTROS ELIGIRÁN A LOS SEREMIS

Consultada por la conformación del gabinete regional, Farías indicó que los secretarios regionales ministeriales (seremis) serán designados de manera gradual.

Explicó que las ternas de candidatos ya fueron enviadas, pero que la decisión final corresponde a los ministros de cada cartera, quienes deberán evaluar los antecedentes.

Hay impaciencia, pero queremos que sean las personas idóneas”, afirmó.

La delegada señaló que, por ahora, se encuentran a la espera de los nombramientos y que no existe un plazo definido para que se anuncie el gabinete completo.

“Los nombres y las nóminas están, se están analizando. Mientras tanto, estoy yo”, agregó.

La delegada también señaló que en el proceso de definición de autoridades regionales se está priorizando la idoneidad profesional por sobre la militancia política.

“Se está mirando más el currículum y la persona que el partido político. Las ternas que enviamos eran bastante transversales”, explicó.

No obstante, reiteró que la decisión final sobre los nombramientos dependerá de los ministros de cada cartera, por lo que el gabinete regional se conocerá solo cuando se oficialicen las designaciones.

LOS EJES: SEGURIDAD, MIGRACIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al iniciar su gestión, Farías destacó su vínculo con el territorio y señaló que su principal fortaleza será el conocimiento de la región.

Soy magallánica y conozco las necesidades de la región y de sus distintas provincias. Las conozco todas”, afirmó.

La delegada agregó que el desafío que asume es de gran magnitud.

La experiencia nunca es suficiente cuando el desafío es tan grande”, señaló, destacando además que uno de los ejes de su gestión será avanzar en descentralización.

Farías indicó que el inicio de su gestión estará enfocado en levantar información sobre el estado de los proyectos y programas en ejecución, con el objetivo de priorizar iniciativas que respondan a las necesidades de la comunidad.

“Primero ver lo que hay, estamos levantando información y generando proyectos que puedan servir realmente a las personas”, señaló.

Entre las principales prioridades mencionó las mismas áreas que ha destacado el nuevo gobierno a nivel nacional: seguridad pública, migraciones y crecimiento económico.

“Esos serán los principales hitos del gobierno”, indicó.

Respecto al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), Farías señaló que su implementación deberá abordarse en coordinación con el Gobierno Regional de Magallanes.

En ese contexto, explicó que la prioridad será revisar el estado de los proyectos y evaluar el uso de los recursos disponibles.

Tenemos recursos escasos y estamos viendo recién cómo recibimos el Estado”, afirmó.

La delegada presidencial también adelantó que el Presidente José Antonio Kast visitará próximamente la Región de Magallanes, aunque indicó que aún no existe una fecha confirmada para ese viaje.




