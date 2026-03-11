DETIENEN A TERCER FUNCIONARIO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DEL CABO CARLOS PALACIOS EN PUNTA ARENAS

Una nueva detención se registró este martes en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Militar por el fallecimiento del cabo segundo Carlos Palacios Muñoz, ocurrido el pasado miércoles 4 de marzo en el Regimiento de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes, la nueva aprehensión se trata de un suboficial del Ejército que habría estado presente en el momento de la tragedia. Con esta ya suman tres los funcionarios militares detenidos por su presunta responsabilidad en el hecho.

La víctima, un joven de 25 años oriundo de Puente Alto, se encontraba realizando pruebas de natación en una laguna al interior del recinto militar cuando perdió la vida por inmersión. Según los antecedentes, las pruebas se habrían realizado pese a las fuertes rachas de viento que afectaban a la ciudad en ese momento, lo que habría derivado en instrucciones negligentes por parte de oficiales a cargo.

Otros detenidos por muerte de cabo del Ejército

Recordemos que el pasado 5 de marzo, personal de la Policía de Investigaciones detuvo a un capitán y a un sargento primero de la institución. Según información exclusiva de Radio Bío Bío, ambos tendrían relación directa con las instrucciones impartidas durante el ejercicio, las cuales se habrían ejecutado fuera de los protocolos establecidos para este tipo de entrenamientos.

El cabo Palacios había llegado hasta la Región de Magallanes con el objetivo de rendir estas pruebas para optar a grupos especiales dentro del Ejército.

​Luego de su deceso, su cuerpo fue trasladado hasta Santiago. Mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades penales.

