Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de marzo de 2026

ESCUELA DE FUTSAL LA MOLE HERNÁNDEZ SE PREPARA PARA CELEBRAR UNA DÉCADA IMPULSANDO EL FUTSAL FORMATIVO

Polar en el Deporte

Escuela de Futsal La Mole Hernandez

En una nueva edición del programa Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, conducido por Héctor Eloy Lara en esta ocasión integrantes de la Escuela de Futsal La Mole Hernández compartieron su experiencia, trabajo formativo y proyecciones deportivas. En el espacio participaron el entrenador José Alejandro “Mole” Hernández junto a los jóvenes deportistas Pedro Kubota, Lorenzo Seguel, Gaspar Muñoz, Florencia Grandón, Ayleen Hernández y Luis Espinoza, quienes abordaron el crecimiento que ha tenido la escuela en la formación de niños y jóvenes en Punta Arenas.

Durante la conversación, el entrenador destacó que la escuela se prepara para celebrar diez años de trayectoria, un camino que ha estado marcado por aprendizajes, competencias y el esfuerzo constante por fomentar el deporte formativo. Hernández explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es mantener una escuela abierta a todos los niños y niñas interesados en aprender futsal, combinando la formación deportiva con valores y buenos modales dentro y fuera de la cancha.

El técnico también se refirió a la importancia del trabajo formativo desde edades tempranas, señalando que en otros países sudamericanos los niños comienzan a competir desde los cuatro años, mientras que en Chile aún existe cierto retraso en ese proceso. En ese sentido, destacó que las escuelas deportivas cumplen un rol clave al complementar el trabajo de los clubes, entregando más horas de entrenamiento semanal y fortaleciendo aspectos técnicos y de coordinación.

Los jóvenes deportistas también compartieron sus experiencias dentro de la escuela y en los distintos campeonatos en los que han participado. Pedro Kubota, quien se desempeña como mediocampista y ha sido capitán de su categoría, comentó que ha tenido la oportunidad de competir en ciudades como Linares y Santiago, enfrentando a equipos de gran nivel y obteniendo importantes resultados para la escuela.

Por su parte, Florencia Grandón y Ayleen Hernández valoraron la posibilidad de viajar y representar a la escuela en torneos realizados tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo competencias en Perú y distintas ciudades del país. Los jugadores más pequeños, como Lorenzo Seguel y Gaspar Muñoz, destacaron el compañerismo dentro del equipo y la motivación que significa entrenar y competir junto a sus compañeros.

Finalmente, José Alejandro Hernández adelantó que uno de los principales desafíos para este año será la celebración del décimo aniversario de la escuela, instancia para la cual proyectan organizar un torneo internacional con la participación de equipos argentinos. Además, se encuentran evaluando la participación en nuevos campeonatos fuera de la región, con el objetivo de seguir entregando experiencias deportivas y formativas a todos los integrantes de la escuela.

Punta Arenas goleó a Santiago Morning

PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ 6-0 A SANTIAGO MORNING EN EL INICIO DEL CAMPEONATO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE DESTINO TURÍSTICO “MÁS ATRACTIVO” QUE LAS TORRES DEL PAINE

Leer Más

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

coreturismomagallanes
nuestrospodcast
labocar pasaje punta arenas

ADULTO MAYOR ES ENCONTRADO MUERTO EN DOMICILIO DE PUNTA ARENAS: LABOCAR Y OS9 INVESTIGAN POSIBLE HOMICIDIO

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
librosescargentina

SEREMI DE EDUCACIÓN DONÓ COLECCIÓN DE LIBROS CON IDENTIDAD REGIONAL A LA ESCUELA ARGENTINA DESTACANDO SU TALLER DE GUÍAS TURÍSTICOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremiminvu

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA AVANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CON UN 214% Y NUEVOS PROYECTOS EN MAGALLANES

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Brecha salarial de género

CHILE REGISTRA LA MAYOR BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN LA REGIÓN