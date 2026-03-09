ESCUELA DE FUTSAL LA MOLE HERNÁNDEZ SE PREPARA PARA CELEBRAR UNA DÉCADA IMPULSANDO EL FUTSAL FORMATIVO

En una nueva edición del programa Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, conducido por Héctor Eloy Lara en esta ocasión integrantes de la Escuela de Futsal La Mole Hernández compartieron su experiencia, trabajo formativo y proyecciones deportivas. En el espacio participaron el entrenador José Alejandro “Mole” Hernández junto a los jóvenes deportistas Pedro Kubota, Lorenzo Seguel, Gaspar Muñoz, Florencia Grandón, Ayleen Hernández y Luis Espinoza, quienes abordaron el crecimiento que ha tenido la escuela en la formación de niños y jóvenes en Punta Arenas.

Durante la conversación, el entrenador destacó que la escuela se prepara para celebrar diez años de trayectoria, un camino que ha estado marcado por aprendizajes, competencias y el esfuerzo constante por fomentar el deporte formativo. Hernández explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es mantener una escuela abierta a todos los niños y niñas interesados en aprender futsal, combinando la formación deportiva con valores y buenos modales dentro y fuera de la cancha.

El técnico también se refirió a la importancia del trabajo formativo desde edades tempranas, señalando que en otros países sudamericanos los niños comienzan a competir desde los cuatro años, mientras que en Chile aún existe cierto retraso en ese proceso. En ese sentido, destacó que las escuelas deportivas cumplen un rol clave al complementar el trabajo de los clubes, entregando más horas de entrenamiento semanal y fortaleciendo aspectos técnicos y de coordinación.

Los jóvenes deportistas también compartieron sus experiencias dentro de la escuela y en los distintos campeonatos en los que han participado. Pedro Kubota, quien se desempeña como mediocampista y ha sido capitán de su categoría, comentó que ha tenido la oportunidad de competir en ciudades como Linares y Santiago, enfrentando a equipos de gran nivel y obteniendo importantes resultados para la escuela.

Por su parte, Florencia Grandón y Ayleen Hernández valoraron la posibilidad de viajar y representar a la escuela en torneos realizados tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo competencias en Perú y distintas ciudades del país. Los jugadores más pequeños, como Lorenzo Seguel y Gaspar Muñoz, destacaron el compañerismo dentro del equipo y la motivación que significa entrenar y competir junto a sus compañeros.

Finalmente, José Alejandro Hernández adelantó que uno de los principales desafíos para este año será la celebración del décimo aniversario de la escuela, instancia para la cual proyectan organizar un torneo internacional con la participación de equipos argentinos. Además, se encuentran evaluando la participación en nuevos campeonatos fuera de la región, con el objetivo de seguir entregando experiencias deportivas y formativas a todos los integrantes de la escuela.