VERANO: LA TEMPORADA PERFECTA PARA QUE NIÑOS Y NIÑAS SE DIVIERTAN SIN DEJAR DE APRENDER

El verano es sinónimo de descanso, tiempo libre y nuevas experiencias. Para los niños y niñas, las vacaciones representan una oportunidad única para explorar intereses, fortalecer vínculos familiares y aprender de manera distinta; lejos de la rutina escolar. En este contexto, el juego se convierte en una herramienta poderosa de aprendizaje no tradicional que permite desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales de forma natural, entretenida y significativa.



Diversos estudios y enfoques pedagógicos coinciden en que el aprendizaje basado en el juego (ABJ) favorece la creatividad, la resolución de problemas y la curiosidad, al situar a los niños y niñas como protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. Incluso durante las vacaciones, es posible seguir entregando valiosas lecciones, siempre que se haga desde la exploración, la motivación y el disfrute.



​Aprender jugando en casa



El hogar puede transformarse en un verdadero espacio de descubrimiento durante el verano. Actividades simples como la lectura compartida, los juegos de mesa, los desafíos de lógica o las experiencias científicas caseras -como experimentar con agua, plantas o mezclas de colores- permiten estimular el pensamiento crítico y la imaginación.



Por otra parte, los juegos en familia, fortalecen habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. Algunos ejemplos positivos son cocinar juntos siguiendo una receta, inventar historias, armar rompecabezas o crear manualidades con materiales reciclados son instancias que combinan aprendizaje, creatividad y el vínculo afectivo.



“Aprender no siempre implica estar sentado frente a un cuaderno. En vacaciones, el juego cotidiano se transforma en una poderosa experiencia educativa que conecta a niños y adultos desde la curiosidad y la exploración”, destaca Ximena Álvarez, directora de Formación Compartir- Santillana Chile.



​Tecnología una herramienta para educar y entretener



La tecnología también puede ser una gran aliada durante el verano, siempre que se utilice de manera consciente y con objetivos claros. Hoy existen múltiples plataformas y recursos digitales que combinan aprendizaje y diversión, promoviendo habilidades como la comprensión lectora, el pensamiento matemático o la creatividad, a través del juego.



Iniciativas como “Aprender Jugando” de Santillana, proponen experiencias educativas digitales que invitan a niños y niñas a aprender de forma lúdica, interactiva y significativa, respetando sus ritmos y motivaciones. Estos espacios permiten que la tecnología deje de ser sólo una pantalla de entretenimiento para transformarse en una herramienta pedagógica que acompaña el desarrollo integral.



“Invitamos a las familias a descubrir la tecnología educativa como una oportunidad para compartir, aprender y jugar juntos. No se trata de reemplazar el juego tradicional, sino de ampliarlo con nuevas experiencias que despierten el interés y el gusto por aprender”, destaca el experto de Santillana Chile.



Verano, el momento perfecto para jugar y leer al aire libre



El verano es el momento ideal para volver a los juegos al aire libre, al contacto con la naturaleza y también a la lectura vivida como una experiencia significativa. Actividades como andar en bicicleta, practicar deportes, jugar a la pelota, explorar parques o realizar caminatas permiten desarrollar habilidades motrices, fomentar hábitos de vida saludable y fortalecer la autonomía. En ese mismo contexto, leer bajo un árbol, comentar un libro en familia, visitar bibliotecas o jugar a roles a partir de distintas lecturas se transforma en una invitación a acercarse a los libros desde una relación cercana y positiva.



El entorno natural es un espacio privilegiado para el aprendizaje, ya que permite observar insectos, reconocer plantas, medir distancias, orientarse o simplemente imaginar historias. Por su parte, leer en estos espacios estimula la curiosidad, la creatividad y el pensamiento científico desde la experiencia directa, al mismo tiempo que construye un vínculo positivo con la lectura, asociándola a momentos significativos compartidos con otros.

