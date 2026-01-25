Punta Arenas,
25 de enero de 2026

VERANO: LA TEMPORADA PERFECTA PARA QUE NIÑOS Y NIÑAS SE DIVIERTAN SIN DEJAR DE APRENDER

Diversos estudios y enfoques pedagógicos coinciden en que el aprendizaje basado en el juego (ABJ) favorece la creatividad, la resolución de problemas y la curiosidad, al situar a los niños y niñas como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

Actividades verano 3

El verano es sinónimo de descanso, tiempo libre y nuevas experiencias. Para los niños y niñas, las vacaciones representan una oportunidad única para explorar intereses, fortalecer vínculos familiares y aprender de manera distinta; lejos de la rutina escolar. En este contexto, el juego se convierte en una herramienta poderosa de aprendizaje no tradicional que permite desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales de forma natural, entretenida y significativa.

Diversos estudios y enfoques pedagógicos coinciden en que el aprendizaje basado en el juego (ABJ) favorece la creatividad, la resolución de problemas y la curiosidad, al situar a los niños y niñas como protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje. Incluso durante las vacaciones, es posible seguir entregando valiosas lecciones, siempre que se haga desde la exploración, la motivación y el disfrute.

​Aprender jugando en casa

El hogar puede transformarse en un verdadero espacio de descubrimiento durante el verano. Actividades simples como la lectura compartida, los juegos de mesa, los desafíos de lógica o las experiencias científicas caseras -como experimentar con agua, plantas o mezclas de colores- permiten estimular el pensamiento crítico y la imaginación.

Por otra parte, los juegos en familia, fortalecen habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. Algunos ejemplos positivos son cocinar juntos siguiendo una receta, inventar historias, armar rompecabezas o crear manualidades con materiales reciclados son instancias que combinan aprendizaje, creatividad y el vínculo afectivo.

“Aprender no siempre implica estar sentado frente a un cuaderno. En vacaciones, el juego cotidiano se transforma en una poderosa experiencia educativa que conecta a niños y adultos desde la curiosidad y la exploración”, destaca Ximena Álvarez, directora de Formación Compartir- Santillana Chile.

​Tecnología una herramienta para educar y entretener

La tecnología también puede ser una gran aliada durante el verano, siempre que se utilice de manera consciente y con objetivos claros. Hoy existen múltiples plataformas y recursos digitales que combinan aprendizaje y diversión, promoviendo habilidades como la comprensión lectora, el pensamiento matemático o la creatividad, a través del juego.

Iniciativas como “Aprender Jugando” de Santillana, proponen experiencias educativas digitales que invitan a niños y niñas a aprender de forma lúdica, interactiva y significativa, respetando sus ritmos y motivaciones. Estos espacios permiten que la tecnología deje de ser sólo una pantalla de entretenimiento para transformarse en una herramienta pedagógica que acompaña el desarrollo integral.

“Invitamos a las familias a descubrir la tecnología educativa como una oportunidad para compartir, aprender y jugar juntos. No se trata de reemplazar el juego tradicional, sino de ampliarlo con nuevas experiencias que despierten el interés y el gusto por aprender”, destaca el experto de Santillana Chile.

Verano, el momento perfecto para jugar y leer al aire libre

El verano es el momento ideal para volver a los juegos al aire libre, al contacto con la naturaleza y también a la lectura vivida como una experiencia significativa. Actividades como andar en bicicleta, practicar deportes, jugar a la pelota, explorar parques o realizar caminatas permiten desarrollar habilidades motrices, fomentar hábitos de vida saludable y fortalecer la autonomía. En ese mismo contexto, leer bajo un árbol, comentar un libro en familia, visitar bibliotecas o jugar a roles a partir de distintas lecturas se transforma en una invitación a acercarse a los libros desde una relación cercana y positiva.

El entorno natural es un espacio privilegiado para el aprendizaje, ya que permite observar insectos, reconocer plantas, medir distancias, orientarse o simplemente imaginar historias. Por su parte, leer en estos espacios estimula la curiosidad, la creatividad y el pensamiento científico desde la experiencia directa, al mismo tiempo que construye un vínculo positivo con la lectura, asociándola a momentos significativos compartidos con otros.

inach_edu_2

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN INACH DESTACA ROL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ANTÁRTICA NACIONAL

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
HIF Toyota Mitta

PROYECTO RUTA CERO IMPULSA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE PUNTA ARENAS CON E-COMBUSTIBLES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Actividades verano 3

VERANO: LA TEMPORADA PERFECTA PARA QUE NIÑOS Y NIÑAS SE DIVIERTAN SIN DEJAR DE APRENDER

31482

DISNEY RUN 5K CONVOCARÁ A FAMILIAS Y CORREDORES EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

jkaiser

DIPUTADO Y PRESIDENTE DEL PNL JOHANNES KAISER SOBRE COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE KAST: "NO HAY UN EJE POLÍTICO CLARO"