EDELMAG CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA CON CHARLA EDUCATIVA EN ESCUELA VILLA LAS NIEVES

Con la presentación “Eficiencia Energética y Energía Renovable: ¡Aprendamos a ​Cuidar Nuestro Planeta!”, EDELMAG, conmemoró el día mundial de la Eficiencia Energética en la escuela Villa las Nieves, con el objetivo de promover el ahorro energético entre los estudiantes y fomentar una mayor conciencia sobre el uso responsable de la electricidad.



La charla estuvo dirigida a cerca de 50 estudiantes de sexto y octavo básico, y fue encabezada por Ian Alfsen, Especialista de Expansión y Nuevos Desarrollos de la eléctrica, quién explicó y detallo diferentes temáticas en relación con la energía.

“Hablamos de energía, eficiencia y ahorro energético. Les contamos a los alumnos cómo se genera la electricidad y cómo llega hasta sus casas, qué deben hacer para ahorrar y ser más eficientes. Los chicos están muy bien informados y fue una actividad muy bonita” expresó Alfsen.



La instancia permitió a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos sobre energía y sostenibilidad, como así también, los inspiró a ser más conscientes de su impacto ambiental en sus hogares y en su recinto educativo.



“Los niños pudieron aprender sobre el cuidado y la eficiencia de la energía. Esta es una temática trascendental para nosotros como escuela ambiental. Agradecemos esta actividad que nos permite formar a nuestros estudiantes y así puedan aplicar esto en sus casas con sus familias” declaró Macarena Oyarzún, Coordinadora de Medio Ambiente de la escuela Villa las Nieves



Con este tipo de iniciativas, EDELMAG reafirma su compromiso con la educación y la promoción de la eficiencia energética en la comunidad, acercando estos temas a las nuevas generaciones.

