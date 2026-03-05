Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

EDELMAG CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA CON CHARLA EDUCATIVA EN ESCUELA VILLA LAS NIEVES

​Con este tipo de iniciativas, EDELMAG reafirma su compromiso con la educación y la promoción de la eficiencia energética en la comunidad, acercando estos temas a las nuevas generaciones.

edelmagcharlacolegio

Con la presentación “Eficiencia Energética y Energía Renovable: ¡Aprendamos a ​Cuidar Nuestro Planeta!”, EDELMAG, conmemoró el día mundial de la Eficiencia Energética en la escuela Villa las Nieves, con el objetivo de promover el ahorro energético entre los estudiantes y fomentar una mayor conciencia sobre el uso responsable de la electricidad.

 
La charla estuvo dirigida a cerca de 50 estudiantes de sexto y octavo básico, y fue encabezada por Ian Alfsen, Especialista de Expansión y Nuevos Desarrollos de la eléctrica, quién explicó y detallo diferentes temáticas en relación con la energía.
“Hablamos de energía, eficiencia y ahorro energético. Les contamos a los alumnos cómo se genera la electricidad y cómo llega hasta sus casas, qué deben hacer para ahorrar y ser más eficientes. Los chicos están muy bien informados y fue una actividad muy bonita” expresó Alfsen.

 
La instancia permitió a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos sobre energía y sostenibilidad, como así también, los inspiró a ser más conscientes de su impacto ambiental en sus hogares y en su recinto educativo.

 
“Los niños pudieron aprender sobre el cuidado y la eficiencia de la energía. Esta es una temática trascendental para nosotros como escuela ambiental. Agradecemos esta actividad que nos permite formar a nuestros estudiantes y así puedan aplicar esto en sus casas con sus familias” declaró Macarena Oyarzún, Coordinadora de Medio Ambiente de la escuela Villa las Nieves

 
Con este tipo de iniciativas, EDELMAG reafirma su compromiso con la educación y la promoción de la eficiencia energética en la comunidad, acercando estos temas a las nuevas generaciones.

militares

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

militares
nuestrospodcast
natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
edelmagcharlacolegio

EDELMAG CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA CON CHARLA EDUCATIVA EN ESCUELA VILLA LAS NIEVES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dppantartica

DELEGACIÓN ANTÁRTICA REALIZA ÚLTIMO GOBIERNO EN TERRENO Y REPASA PRINCIPALES LOGROS DEL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC EN CABO DE HORNOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS