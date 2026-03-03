Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL UNE HISTORIA Y ARTE CON ENFOQUE LÚDICO

​Más información sobre el proyecto en el perfil de Instagram @Memoriaspatrimoniales

fondopatrimoniocultural
El pasado lunes 23 de febrero en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Punta Arenas (UCAM) se presentó el resultado del proyecto "Reconstruyendo Historias Patrimoniales a través del Juego", iniciativa que tuvo como objetivo rescatar la memoria de inmuebles icónicos de la ciudad con un enfoque lúdico, para transmitir su importancia patrimonial a las nuevas generaciones.

Para ello, se realizaron diversas entrevistas orientadas a rescatar relatos y recuerdos de personas mayores, que dieron vida a 10 cajas temáticas con puzles y material didáctico, que pretenden ser un puente entre el pasado y el futuro de la capital regional.

El proyecto "Reconstruyendo Historias Patrimoniales a través del Juego" fue financiado por el Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) a través del Fondo del Patrimonio Cultural 2024, en la línea regional "Material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal". El equipo interdisciplinario a cargo de lograr este atractivo resultado que combinó patrimonio, juego y arte, estuvo liderado por Verónica Soto e integrado por Mauricio Valencia (pintor), Raúl Valencia (artista en madera), Daniela Ojeda (asistente social), Lorena Vera (educadora de párvulos) y Sebastián Velásquez (Panal Producciones).


La actividad estuvo encabezada por el seremi de  las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, y la representante del director regional del Serpat, Sylvia Monrroy y el presidente de la UCAM, Mario Donoso, y contó con la participación de adultos mayores que probaron los puzles y el material didáctico contenido en cada caja, reconociendo las historias que ellos mismos relataron y compartieron al inicio del proyecto.


También estuvo presente la encargada de la Biblioteca Pública N°47 del Serpat, Fernanda Poblete, pues este espacio podría ser uno de los lugares en que se ponga a disposición este recurso pedagógico que, si bien fue especialmente diseñado para las infancias, resulta atractivo para todas las edades pues permite acceder a información histórica en tarjetas y elementos gráficos tales como un mapa antiguo de la ciudad.

Más información sobre el proyecto en el perfil de Instagram @Memoriaspatrimoniales
MOP INVITA A PARTICIPAR EN LA TERCERA VERSIÓN DEL CONCURSO FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

QUIEBRE ABSOLUTO: BORIC ACUSA A KAST DE MENTIR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR CABLE CHINO

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

A LOS 44 Y A LOS 60: LAS DOS EDADES EN QUE EL ENVEJECIMIENTO SE ACELERA, SEGÚN ESTUDIO

TRANSPARENCIA