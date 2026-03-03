PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL UNE HISTORIA Y ARTE CON ENFOQUE LÚDICO

El proyecto "Reconstruyendo Historias Patrimoniales a través del Juego" fue financiado por el Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) a través del Fondo del Patrimonio Cultural 2024, en la línea regional "Material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal" . El equipo interdisciplinario a cargo de lograr este atractivo resultado que combinó patrimonio, juego y arte, estuvo liderado por Verónica Soto e integrado por Mauricio Valencia (pintor), Raúl Valencia (artista en madera), Daniela Ojeda (asistente social), Lorena Vera (educadora de párvulos) y Sebastián Velásquez (Panal Producciones).









La actividad estuvo encabezada por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, y la representante del director regional del Serpat, Sylvia Monrroy y el presidente de la UCAM, Mario Donoso, y contó con la participación de adultos mayores que probaron los puzles y el material didáctico contenido en cada caja, reconociendo las historias que ellos mismos relataron y compartieron al inicio del proyecto.









También estuvo presente la e ncargada de la Biblioteca Pública N°47 del Serpat, Fernanda Poblete, pues este espacio podría ser uno de los lugares en que se ponga a disposición este recurso pedagógico que, si bien fue especialmente diseñado para las infancias, resulta atractivo para todas las edades pues permite acceder a información histórica en tarjetas y elementos gráficos tales como un mapa antiguo de la ciudad.