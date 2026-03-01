Punta Arenas,
1 de marzo de 2026

QUÉ ES LA ELA, LA ENFERMEDAD QUE CAUSÓ LA MUERTE DE ERIC DANE, ACTOR DE GREY’S ANATOMY

Fue una muerte que impactó al mundo del arte y la actuación. ​

ELA

El actor estadounidense Eric Dane, conocido internacionalmente por su papel como el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su trabajo en series como Euphoria, falleció el reciente 19 de febrero de 2026 a los 53 años, tras una dura batalla contra esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal.

Dane había hecho público su diagnóstico en abril de 2025, casi diez meses antes de su deceso, comunicando que padecía esta enfermedad sin cura conocida. A través de sus redes y apariciones públicas, mantuvo una actitud de lucha y esperanza, y se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA y la investigación médica.

¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un trastorno neurodegenerativo que afecta las neuronas motoras responsables de controlar los músculos voluntarios. Con el tiempo, estas neuronas se deterioran y mueren, lo que lleva a una debilidad muscular progresiva, pérdida de la capacidad para hablar, tragar y, finalmente, respirar.

Dr. Pablo Salinas, docente de la Universidad del Alba, explica que “la ELA es una condición progresiva del sistema nervioso central en la que las células encargadas de mover los músculos —las motoneuronas— dejan de funcionar. Esto provoca que personas que inicialmente tienen dificultad para caminar o realizar tareas básicas, con el tiempo pierdan la capacidad de controlar gran parte de sus músculos”.

“No existe una causa única conocida ni una cura aprobada que detenga su avance. La investigación médica hoy apunta a enfoques que buscan ralentizar la progresión y mejorar la calidad de vida, pero aún estamos lejos de una terapia curativa”, detalla el docente.

Señales de alerta y síntomas

Según el doctor, “las señales tempranas más comunes incluyen debilidad o calambres musculares, dificultad para realizar movimientos finos con las manos, problemas para hablar o deglutir. Cualquier síntoma neuromuscular persistente debe ser evaluado por un especialista lo antes posible”.

“No existe una forma comprobada de prevenir la ELA, pero reconocer tempranamente los signos puede ayudar a preparar un plan de atención integral que incluya fisioterapia, apoyo respiratorio y manejo multidisciplinario de los síntomas”, destacó Pablo Salinas.

La esperanza de vida tras el diagnóstico varía, con un promedio de 2 a 5 años, aunque hay casos que superan esta cifra dependiendo de la progresión de la enfermedad, el acceso a tratamientos y el apoyo multidisciplinario.

“Aunque esta enfermedad crónica no tiene un tratamiento curativo ni una causa claramente definida, las terapias disponibles están orientadas a paliar sus efectos y a lograr que las personas mantengan la mayor funcionalidad posible. Lamentablemente, la expectativa de vida suele ser baja y existen distintas variantes de la enfermedad, de las cuales depende el pronóstico”, señaló el experto.

La batalla de Eric Dane

Tras su diagnóstico en 2025, Dane fue visto en público con signos crecientes del deterioro físico característico de la ELA, incluyendo dificultad para caminar y hablar y eventualmente el uso de una silla de ruedas. A pesar de ello, mantuvo su presencia pública y su compromiso con visibilizar la condición, compartiendo mensajes de fuerza y realismo sobre la enfermedad.

Su familia confirmó que pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos, incluida su esposa y sus dos hijas, y destacó el compromiso del actor con la concienciación sobre la ELA y la necesidad de avanzar en la investigación.


