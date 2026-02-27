NICOLÁS SOTO PROYECTA LOS DESAFÍOS DE SENAMA 2026 Y DESTACA AVANCES EN PORVENIR Y PUERTO NATALES

En el programa Buenos Días Región, el coordinador regional de SENAMA, Nicolás Soto Cárdenas, abordó los principales desafíos para 2026, junto con realizar un balance del trabajo desarrollado en la región. Confirmó que su período al frente de la coordinación culmina el 10 de marzo, destacando que el equipo regional está compuesto por 11 funcionarios, en su mayoría de carrera, consolidando la estabilidad del servicio.

Trabajador social y próximo a finalizar un magíster en gerontología, Soto señaló que continuará ligado al trabajo con personas mayores, área en la que se ha desempeñado desde joven. En su gestión, resaltó el fortalecimiento de la oferta pública, con cinco condominios de viviendas tuteladas en funcionamiento y nuevos proyectos en avance: dos en Porvenir y dos en Punta Arenas. También subrayó el impulso al trabajo intergeneracional con INJUV y universidades, además de la consolidación del Campeonato Regional de Cueca para Personas Mayores, iniciado en 2023.

En materia de supervisión, detalló recientes visitas a Porvenir, incluyendo Bahía Azul, para acompañar el cierre de la versión 18 del programa Vínculos, iniciativa de acompañamiento psicosocial de dos años ejecutada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el municipio. Asimismo, supervisaron centros diurnos, programas de cuidados domiciliarios y condominios tutelados. En Puerto Natales, recorrieron el ELEAM y viviendas tuteladas que recientemente fueron mejoradas mediante un plan de conservación del Serviu y apoyo del Ejército, mejorando infraestructura y calidad de vida.

Soto también enfatizó que uno de los principales desafíos es ampliar espacios laborales y sociales para personas mayores, destacando experiencias como el sello de buen trato del Mall Espacio Urbano y becas de educación superior para mayores de 60 años. Reconoció que SENAMA cumple un rol coordinador y que muchas veces la comunidad cree que posee mayores facultades, por lo que valoró el avance de la nueva Ley Integral de Envejecimiento Activo, que fortalecerá la institucionalidad y permitirá abordar problemáticas como el abandono social. “El envejecimiento es un tema de Estado y de comunidad; todos somos parte de este proceso”, concluyó.



