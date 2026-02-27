HASTA EL SÁBADO: EXPO URBANA Y ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA ABREN PROGRAMACIÓN CULTURAL

Con una variada programación gratuita orientada a niñas, niños, jóvenes y público general, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a la Expo Urbana 2026 y al tercer Encuentro de Música Electrónica, actividades que se desarrollarán hasta este sábado en el Centro Cultural Municipal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a la comunidad a sumarse a estas jornadas que forman parte del cierre de la temporada estival. "Estamos concluyendo las actividades de verano 2026 y queremos hacerlo con distintas alternativas culturales. Hoy y mañana tenemos Expo Urbana desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, con seis talleres gratuitos que incluyen teatro físico, graffiti, hip hop, parkour, afro y break. Mañana se suman competencias y shows en vivo con freestyle, break y distintas ramas de la cultura urbana local", señaló el edil.

La Expo Urbana cumple cuatro años de realización y contempla una feria con diez emprendimientos vinculados al arte urbano, el animé, el cosplay, la ilustración y las manualidades, además de talleres temáticos como Pokémon TCG, creación en paño lenci y pintado de miniaturas, varios de ellos con cupos limitados.

La coordinadora de la actividad, Camila Cárcamo, destacó el crecimiento sostenido del evento. "Tenemos emprendimientos que nos acompañan desde la primera versión y otros que se han ido sumando. Buscamos abarcar distintas expresiones del mundo urbano y también del animé, pensando en el público que nos visita. El viernes será el día de las competencias y presentaciones, desde la tarde hasta las 22:00 horas, con grupos de baile, canto y exponentes de diferentes estilos", explicó.

En paralelo, los talleres urbanos han convocado a monitores y agrupaciones locales. Cristian Galleguillos, encargado del taller de break dance, valoró el espacio generado por el municipio. "Es la cuarta vez que trabajamos en Expo Urbana. Hoy estamos fomentando el break y otras disciplinas como el afro, el hip hop y el parkour. El break, además de ser una expresión cultural, es actualmente un deporte olímpico, lo que nos permite abordarlo desde una mirada artística y deportiva a la vez", indicó.

Las actividades continuarán el sábado con el tercer Encuentro de Música Electrónica, también en el Centro Cultural, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas. La jornada contempla presentaciones en vivo de DJs regionales y propuestas escénicas asociadas a este género, en un formato de encuentro musical abierto a la comunidad.

"Queremos que este fin de semana nuestros vecinos tengan distintas opciones para disfrutar de los talentos regionales y de espacios culturales gratuitos", agregó el alcalde Radonich.

Desde la Municipalidad reiteraron que todas las actividades son con entrada liberada y forman parte del programa de verano impulsado por el municipio, con el objetivo de promover espacios de participación artística y recreativa para la comunidad.

