PUNTA ARENAS INICIA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al proceso de pago del permiso de circulación 2026, trámite obligatorio para cerca de 77 mil vehículos en la comuna. La autoridad comunal reiteró el llamado a realizar el procedimiento con anticipación para evitar filas, congestión y eventuales inconvenientes de última hora.

El alcalde Claudio Radonich destacó que el proceso ya se encuentra disponible a través de internet, tanto en el sitio www.puntarenas.cl como en la aplicación App Arenas (android o apple). "Ha comenzado con mucho éxito. Invitamos a los vecinos a utilizar las plataformas digitales, que son rápidas y fáciles. También contamos con tres munimáticos habilitados en distintos puntos de la ciudad y atención presencial en horario de mañana, que luego se ampliará en las últimas semanas de marzo", señaló.

Los dispositivos de autoatención están ubicados en el Mall Espacio Urbano (nivel -2), en las direcciones de Tránsito (21 de Mayo 1133) y Administración y Finanzas (Av. Colón 1209). En cuanto a la atención presencial, durante las dos primeras semanas de marzo funcionará de lunes a viernes entre 8:15 y 13:00 horas. Posteriormente, se incorporará horario extendido en la tarde y durante fines de semana.

El director de Tránsito, Marcel Bermúdez, informó que durante la primera jornada se registró un alto flujo de contribuyentes. "Antes del mediodía ya superábamos los 300 pagos, con una importante cantidad realizada por internet. Insistimos en que utilicen la modalidad online para evitar esperas, ya que es mucho más ágil", indicó.

Para completar el trámite se requiere contar con el seguro obligatorio (SOAP) vigente y la revisión técnica al día. En caso de realizarlo de manera presencial, los documentos deben presentarse impresos, junto con el permiso anterior. Quienes opten por la modalidad digital deben haber cancelado el permiso del año pasado en la comuna, lo que permite la validación automática del sistema.

Desde el municipio recordaron que aproximadamente el 70% de los vehículos paga el valor mínimo, cercano a los $34.000, mientras que los montos más altos pueden alcanzar cifras superiores a los $2.000.000, dependiendo del avalúo fiscal.

Finalmente, la autoridad comunal reiteró el llamado a no esperar hasta el 31 de marzo. "Queremos evitar que las personas se expongan a multas o al retiro del vehículo por no haber cumplido con este trámite. Lo pueden hacer durante todo el mes sin inconvenientes, pero idealmente en las primeras semanas", concluyó el alcalde.

