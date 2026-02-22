Punta Arenas,
22 de febrero de 2026

COLEGIO DE PROFESORES SE REFIERE A PROHIBICIÓN DEL USO DE CELULARES EN CLASES

​ ​ Comunicado público. ​

20200801095341

Como Presidenta Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G., respecto a los dichos atribuidos al Ministro Nicolás Cataldo y difundidos por la Ministerio Secretaría general de Gobierno:

“Nos parece preocupante que se plantee una prohibición general del uso de dispositivos tecnológicos también para Docentes. En la práctica escolar actual, muchos Profesores utilizan sus propios celulares para compartir internet, acceder a plataformas educativas, proyectar contenidos, registrar asistencia o responder a necesidades pedagógicas urgentes.

En Regiones como Magallanes, donde la conectividad no siempre está garantizada por los establecimientos, esta herramienta se vuelve muchas veces indispensable para sostener clases con apoyo tecnológico.

Regular el uso puede ser razonable, pero prohibirlo sin asegurar previamente infraestructura digital adecuada traslada al profesorado la responsabilidad de una brecha que es estructural y del sistema.

La tecnología debe estar al servicio del aprendizaje, no convertirse en una nueva dificultad para quienes enseñan.”



ALICIA AGUILANTE VARGAS PRESIDENTA REGIONAL MAGALLANES

COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.


PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES ABORDA LEY DE TITULARIDAD Y DESAFÍOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


