COLEGIO PIERRE FAURE ORGANIZA ENCUENTRO DE JÓVENES POR LA SOLIDARIDAD

La biografía de San Alberto Hurtado representa para la tradición católica y posiblemente para la sociedad chilena en general, un referente de virtudes humanas y formativas, no solamente desde la perspectiva cristiana sino desde la mirada de una sociedad equitativa a la par de solidaria.

Por ello, el Colegio Pierre Faure, a través de su departamento de Pastoral Educativa; en colaboración con el Centro de Estudiantes, organizó el Primer Encuentro de Jóvenes por la Solidaridad, realizado el pasado 22 de agosto en sus instalaciones, en la búsqueda de profundizar en esa misma línea de virtudes humanas y formativas, indispensables en la construcción de una sociedad empática.

De esta manera, se congregaron para la ocasión estudiantes y profesores en representación de: Instituto Sagrada Familia, Liceo María Auxiliadora, Escuela La Milagrosa, Colegio Alemán y Pastoral Juvenil Parroquia Fátima. Quienes compartieron un espacio de actividades lúdicas y reflexivas, fomentando así una convivencia proactiva y el intercambio de perspectivas ante el entorno social.

Esta actividad se realiza por primera vez en formato interinstitucional, en el contexto del mes de la Solidaridad y la figura de San Alberto Hurtado, en el cual el Colegio Pierre Faure realiza varias actividades de conciencia, compromiso y participación entre estudiantes, sus familias y la comunidad local. Con el propósito de establecer, a partir de esta ocasión, una tradición de convivencia convocada por los valores antes nombrados, como una gran oportunidad de reflexión compartida y acciones trascendentes que se extiendan por los diversos escenarios de la región.





