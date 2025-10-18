Punta Arenas,
18 de octubre de 2025

EXPOMUNDORURAL 2025 CONTARÁ CON CENTRO DE NEGOCIOS PARA ABRIR MERCADOS A LOS EMPRENDEDORES CAMPESINOS

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). ​

Centro de Negocios EMR 1

Con el objetivo de conectar a los expositores de la próxima ExpoMundoRural con mercados formales y potenciar su desarrollo comercial, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) contará con un inédito Centro de Negocios durante la tradicional feria campesina.

Este espacio de encuentro comercial será desarrollado en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile (Usach), cuyos docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería en Agronegocios, Diseño y Publicidad apoyarán a los emprendedores agrícolas en ámbitos como presentación de productos y fortalecimiento de su visibilidad en distintos mercados.

En este contexto, habrá una rueda de negocios para que los expositores se presenten y dialoguen con eventuales compradores, como empresas de alimentos, hoteles, restoranes, tiendas gourmet, distribuidores y retail. Quienes estén interesados en participar y conectar con usuarios de INDAP pueden inscribirse a través de un formulario en línea disponible en www.expomundoruralindap.cl.

“Queremos conectar a nuestros usuarios y usuarias con los mercados formales y abrir oportunidades reales de negocio, fortaleciendo así su capacidad de negociación y proyección comercial”, expresó el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

El Centro de Negocios también realizará charlas de preparación a los expositores, jornadas de cata y degustación de productos, encuestas al público y presentaciones personalizadas a los visitantes de interés. También se entregará el Premio a la Innovación de la ExpoMundoRural junto a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Este año la ExpoMundoRural se realizará entre el 23 y el 26 de octubre en el Parque Estadio Nacional y reunirá a 130 expositores desde el Altiplano hasta la Patagonia, quienes tendrán una amplia oferta de agroelaborados como conservas, quesos, mieles, condimentos y cosméticos naturales, junto a una rica muestra de artesanía textil, en greda, fibras vegetales, cuero, madera y plata. También habrá licores, cerveza, vinos, sidra, chicha y pisco, además de hortalizas frescas, huevos, flores y plantas.

La feria ofrecerá además actividades gastronómicas, culturales y artísticas, transformándose en un panorama ideal para toda la familia. La entrada es gratuita (debe descargarse en Ticketplus). El 23 de octubre, para la inauguración, la feria estará abierta de 13 a 20 horas y los días restantes, de 10 a 20 horas.



50 EMPRENDEDORES DE PUERTO NATALES SE GRADÚAN DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN DE AQUACHILE Y ADQUIEREN HERRAMIENTAS CLAVE PARA IMPULSAR EL ÉXITO DE SUS NEGOCIOS

CONAF EXPULSA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE A TURISTA QUE PROVOCA AMAGO DE INCENDIO

HOTEL LAS TORRES FUE EL EPICENTRO DE LA INAUGURACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA 2025 EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

DEFUNCIONES, MATRIMONIOS Y AUC AUMENTARON INTERANUALMENTE EN JULIO DE 2025

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.