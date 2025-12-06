BAHÍA EN EL CONTINENTE BLANCO LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA DESTACADA POETISA NACIONAL GABRIELA MISTRAL

Gabriela Mistral llega al mapa antártico. Chile ha denominado una bahía del Territorio Chileno Antártico como bahía Gabriela Mistral, en el marco de la IV Reunión del Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos (CNNGA), realizada a inicios de esta semana en Punta Arenas. La decisión forma parte del proceso técnico de actualización de toponimia oficial que desarrolla el comité.







La nominación, propuesta a través del Instituto Antártico Chileno (INACH), conmemora los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a la poeta, diplomática y educadora chilena, una de las figuras más influyentes de la cultura latinoamericana del siglo XX, sumándose a otras iniciativas que se desarrollarán para destacar su valor y aporte.

La jefa de Operaciones del INACH y representante de la institución en este comité, Wendy Rubio, explicó el sentido de este tipo de decisiones: "La Antártica es un territorio donde se está haciendo cartografía nueva. Muchos accidentes geográficos aún no tienen nombre, y eso abre oportunidades para destacar a personajes que han sido importantes para nuestra historia."







El presidente del CNNGA, Capitán de Navío Carlos Zuñiga Araya, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), destacó el carácter cultural del nombramiento: "Nombrar un accidente geográfico es un proceso técnico y colaborativo. Incorporar a Gabriela Mistral responde a criterios culturales y patrimoniales que el comité consideró adecuados para esta denominación."

El comité responsable de la toponimia antártica

El CNNGA está integrado por el SHOA, el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea (SAF), el INACH, la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL).

Su labor consiste en analizar, estudiar y asignar nombres oficiales a los accidentes geográficos del Territorio Chileno Antártico, asegurando criterios comunes entre las instituciones públicas.

La reunión desarrollada en Punta Arenas incluyó, además, presentaciones vinculadas al quehacer antártico, entre ellas: "Laboratorio Natural Antártico: diagnósticos y hoja de ruta", realizada por Marcelo González de INACH; "Inversiones en infraestructura antártica del MOP" por José Luis Hernández – Seremi de Obras Públicas de Magallanes; "Geoportal del INACH y divulgación cartográfica" por Magdalena Márquez del Nodo Antártico. Además, se realizaron exposiciones sobre historia antártica, publicaciones y percepción pública de la Antártica por Francisco Sánchez (Armada de Chile), Reiner Canales (INACH), Elías Barticevic (INACH) y Edgardo Vega (Fundación Antarctica21).







Mistral sobre un territorio blanco

Con esta decisión, la bahía Gabriela Mistral pasa a formar parte de la toponimia oficial. No es una declaración simbólica ni un gesto poético deliberado: es el resultado de un proceso técnico que, sin embargo, permite que la voz de una de las figuras más queridas de la literatura chilena encuentre un lugar en el extremo austral del mundo.

Allí, entre hielos, mares y vientos, su nombre convivirá con glaciares, cabos y montes que siguen siendo estudiados, nombrados y por conocer.



