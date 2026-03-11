Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

ALEJANDRO RIQUELME DUCCI ASUME COMO DIPUTADO POR MAGALLANES E INICIA SU PRIMER PERÍODO EN EL CONGRESO

El ingeniero comercial puntarenense y exconsejero regional del Partido Republicano asumirá este 11 de marzo como diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para el período legislativo 2026-2030.

alejandroriquelmeducci_1773235982_3850504921897081528_29844037547 (1)

Este miércoles 11 de marzo de 2026 juró como diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el ingeniero comercial Alejandro Riquelme Ducci, representante del Partido Republicano, quien iniciará su primer período en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Riquelme, nacido en Punta Arenas y de tendencia política de derecha, tiene 53 años y estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Valparaíso entre 1996 y 2001. Antes de su llegada al Congreso se desempeñó como profesor y asesor en su propio emprendimiento.

Su trayectoria política se desarrolló principalmente en el ámbito regional. Entre 2022 y 2024 fue consejero regional (CORE) por Magallanes, participando en la discusión de iniciativas de inversión y proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a los parlamentarios electos el 6 de marzo de 2026, en una ceremonia realizada en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago.

En las elecciones parlamentarias, Riquelme obtuvo 12,61% de los votos, resultado que le permitió convertirse en uno de los tres representantes del distrito que agrupa a Magallanes.

A pesar de haber señalado que no viajaría a Valparaíso, finalmente sí participó en la ceremonia de juramento en el Congreso.

Tras jurar, envió un mensaje a la ciudadanía de Magallanes: "No les voy a fallar".

https://www.instagram.com/p/DVvvdNbkZq4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Riquelme reemplaza al exdiputado Christian Matheson (UDI) y ejercerá funciones hasta marzo de 2030.

Karim Bianchi y Alejandro Kusanovic senadores de Magallanes

POR QUÉ NO HAY CAMBIO DE MANDO DE SENADORES EN MAGALLANES: BIANCHI Y KUSANOVIC CONTINUARÁN EN EL CARGO HASTA 2030

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR LO POCO”: PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE DESPIDIÓ DE LA MONEDA A HORAS DEL CAMBIO DE MANDO

Leer Más

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

presidente boric ultimos honores
luis boric scarpa

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

seremimop

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EN MAGALLANES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO

SENADOR KARIM BIANCHI SOLICITÓ RESGUARDAR CONTINUIDAD DE FARMACIA EN HOSPITAL REGIONAL DE PUNTA ARENAS Y PIDIÓ SE DEN CERTEZAS