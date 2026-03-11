ALEJANDRO RIQUELME DUCCI ASUME COMO DIPUTADO POR MAGALLANES E INICIA SU PRIMER PERÍODO EN EL CONGRESO

Este miércoles 11 de marzo de 2026 juró como diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el ingeniero comercial Alejandro Riquelme Ducci, representante del Partido Republicano, quien iniciará su primer período en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Riquelme, nacido en Punta Arenas y de tendencia política de derecha, tiene 53 años y estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Valparaíso entre 1996 y 2001. Antes de su llegada al Congreso se desempeñó como profesor y asesor en su propio emprendimiento.

Su trayectoria política se desarrolló principalmente en el ámbito regional. Entre 2022 y 2024 fue consejero regional (CORE) por Magallanes, participando en la discusión de iniciativas de inversión y proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a los parlamentarios electos el 6 de marzo de 2026, en una ceremonia realizada en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago.

En las elecciones parlamentarias, Riquelme obtuvo 12,61% de los votos, resultado que le permitió convertirse en uno de los tres representantes del distrito que agrupa a Magallanes.

A pesar de haber señalado que no viajaría a Valparaíso, finalmente sí participó en la ceremonia de juramento en el Congreso.



Tras jurar, envió un mensaje a la ciudadanía de Magallanes: "No les voy a fallar".

Riquelme reemplaza al exdiputado Christian Matheson (UDI) y ejercerá funciones hasta marzo de 2030.