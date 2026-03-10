Punta Arenas,
SEREMI DE EDUCACIÓN DONÓ COLECCIÓN DE LIBROS CON IDENTIDAD REGIONAL A LA ESCUELA ARGENTINA DESTACANDO SU TALLER DE GUÍAS TURÍSTICOS

En la ocasión, la autoridad educativa hizo entrega al director del establecimiento, Rodrigo Machuca Hidalgo, una colección de libros con identidad regional, que permita fomentar la lectoescritura y el conocimiento histórico de nuestra región.

Esta mañana, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, visitó la Escuela República Argentina de Punta Arenas para destacar el trabajo realizado por el equipo pedagógico que está a cargo del Taller de Guías Turísticos, impartido a estudiantes de 4° a 8° básico durante estos últimos cuatro años, beneficiando a más de 200 alumnos. En la ocasión, la autoridad educativa hizo entrega al director del establecimiento, Rodrigo Machuca Hidalgo, una colección de libros con identidad regional, que permita fomentar la lectoescritura y el conocimiento histórico de nuestra región.

“Hemos conocido desde el inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, el trabajo, dedicación y compromiso de diversos establecimientos educacionales que con su sello y cariño, entregan su esfuerzo al desarrollo del sistema educativo en todo el territorio. En ese marco, destacamos a la Escuela República de Argentina del Servicio Local de Educación Pública, y en particular, al Taller de Guías Turísticos liderado por el profesor Hernán Leuquén, quienes ya desde hace cuatro años, efectúan un trabajo destacado, promoviendo la identidad regional, el conocimiento histórico y la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, tan relevante para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, el profesor de Historia y creador del Taller de Guías Turísticos, Hernán Leuquén Vargas, indicó que “han sido cuatro años de arduo trabajo desde el aula a través de una metodología y didáctica activa y participativa entre los estudiantes, gestionada entre los docentes desde la codocencia, alcanzando diversos productos pedagógicos y audiovisuales con contenido identitario, histórico y patrimonial de la Región de Magallanes. Lo cual incluso se logró transferir al proyecto nacional de Educar Chile, denominado Protagonistas del Cambio, forjando en este contexto un equipo motor a cargo de docentes comprometidos con la labor pedagógica que responde al sello cultural y cívico que constituye el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la Escuela República Argentina. A su vez, recibir este significativo compendio de libros de historia regional nos llena de orgullo y gratitud en virtud de los aprendizajes de los estudiantes de nuestra escuela”.

La estudiante de 8° básico, Robin Montero Vargas, recordó su experiencia en el taller relatando el viaje que efectuaron a Tierra del Fuego en el segundo semestre del 2025. “Fue una experiencia que muy pocos logran vivir, desde que cruzas el Estrecho. Ver los paisajes tan impactantes en el camino al Parque Pingüino Rey y estar tan cerca y ver a los pingüinos en su vida cotidiana y conocer su fauna y ecosistema. Conocer el primer cine de Magallanes y luego Cerro Sombrero para terminar, volver a cruzar el Estrecho, fue una experiencia inolvidable”.

Finalmente, el director de la Escuela República Argentina, Rodrigo Machuca Hidalgo, señaló que “es fundamental que los estudiantes puedan comprender y profundizar sobre la historia local de la región. Sabemos que la experiencia en el aula no es lo mismo que salir a conocer y experimentar in situ los diferentes sitios patrimoniales que poseen una connotación turística. En este taller los estudiantes van descubriendo, desde lo cotidiano, su identidad y por supuesto tomando consciencia de su entorno, valorando finalmente cada componente de esta zona austral. Compartimos y agradecemos plenamente el reconocimiento que se ha hecho a los estudiantes y equipo docente de nuestra escuela, quienes se han empeñado en la gestión y construcción de este taller, generando un gran aporte a los aprendizajes de nuestros estudiantes”.

 

“CHILE AVANZÓ CON TODAS”: MAGALLANES CONMEMORÓ EL 8M DESTACANDO AVANCES EN DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL APORTE DE LIDERESAS REGIONALES

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE DESTINO TURÍSTICO “MÁS ATRACTIVO” QUE LAS TORRES DEL PAINE

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

ADULTO MAYOR ES ENCONTRADO MUERTO EN DOMICILIO DE PUNTA ARENAS: LABOCAR Y OS9 INVESTIGAN POSIBLE HOMICIDIO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA AVANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CON UN 214% Y NUEVOS PROYECTOS EN MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RÍO VERDE INAUGURA MEJORAS EN POSTA RURAL "GERMÁN SALDIVIA" TRAS INVERSIÓN DE 34 MILLONES DE PESOS